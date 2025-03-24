В Госдуме раскрыли, как получить девять дней отдыха в майские праздники

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Россияне смогут продлить майские праздники 2025 года до девяти дней, взяв всего три дня отпуска. Для этого необходимо оформить отпуск с 28 по 30 апреля, соединив его с официальными выходными 26-27 апреля и праздничными днями 1-4 мая. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
«Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространённым способом рационального распределения отпускного времени», — пояснил он.Гаврилов напомнил, что график отпусков утверждается работодателем заранее, поэтому заявление нужно подать до конца 2024 года. Отказ возможен только при нарушении производственного процесса, но при своевременном согласовании шансы на одобрение высоки.
Депутат также отметил финансовую выгоду выбора конца апреля для оформления отпуска: ведь отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев.
Однако в сферах с непрерывным циклом работодатели могут ограничивать количество сотрудников в отпуске одновременно, поэтому важно согласовывать даты заранее.
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Мария Моисеева