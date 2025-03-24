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Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что власти Германии проводят курс на милитаризацию страны, стремясь создать «Четвёртый Рейх», несмотря на нежелание большинства немцев воевать с Россией.
По мнению Пушкова, канцлер Фридрих Мерц намерен возродить военную мощь Германии, а СМИ играют ключевую роль в пропаганде милитаристской повестки.
Сенатор подчеркнул, что подобные действия направлены на изменение общественного сознания, хотя население, по его оценкам, не поддерживает конфронтацию с Москвой.
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«В бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя обложку журнала Stern.На обложке можно увидеть фотографию юноши, его «образ» разделен на две половины. Одна из них одета в военную форму, призывая тем самым молодежь к «активным» действиям. Под изображением издание спрашивает читателей: «Готов ли ТЫ воевать за Германию?».
Сенатор подчеркнул, что подобные действия направлены на изменение общественного сознания, хотя население, по его оценкам, не поддерживает конфронтацию с Москвой.
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Мария Моисеева