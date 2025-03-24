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Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать

Пушков: власти ФРГ задумали сделать из страны военизированный «Четвертый Рейх»
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что власти Германии проводят курс на милитаризацию страны, стремясь создать «Четвёртый Рейх», несмотря на нежелание большинства немцев воевать с Россией.
По мнению Пушкова, канцлер Фридрих Мерц намерен возродить военную мощь Германии, а СМИ играют ключевую роль в пропаганде милитаристской повестки.

«В бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя обложку журнала Stern.
На обложке можно увидеть фотографию юноши, его «образ» разделен на две половины. Одна из них одета в военную форму, призывая тем самым молодежь к «активным» действиям. Под изображением издание спрашивает читателей: «Готов ли ТЫ воевать за Германию?».



Сенатор подчеркнул, что подобные действия направлены на изменение общественного сознания, хотя население, по его оценкам, не поддерживает конфронтацию с Москвой.

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Президент Бразилии посетит Россию для разговора с Путиным
Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом к Путину
24 марта 2025, 00:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo.
В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Лулы с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что визит должен состояться в мае.

23 марта «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что в 2025 году лидеры стран СНГ приедут в Москву для участия в параде, посвящённом 80-летию Победы.

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Стало известно об угрозе нового конфликта
Уиткофф: США могут начать боевые действия против Ирана
23 марта 2025, 22:25

Фото: istockphoto/Racide

Вашингтон может начать боевые действия против Ирана при наступлении определенных обстоятельств. Об этом заявил журналистам Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — прокомментировал собеседник.
Иран отказался говорить с американской стороной по ядерной сделке. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи подчеркивал, что Америку волнуют только ее интересы. Слова Трампа о готовности к диалогу он назвал обманом общественного мнения всего мира.

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«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США
WP: Европа опасается, что США могут прекратить обслуживать вооружения в ЕС
23 марта 2025, 21:50

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Политическая элита Европы опасается, что Вашингтон может перестать обслуживать собственные вооружения в Евросоюзе (ЕС) в связи с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении союзников по альянсу НАТО. Об этом пишет The Washington Post.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости», — сказано в материале.
В статье также сказано, что по правилам обслуживание и использование некоторых систем должно производиться американцами, что в свою очередь беспокоит европейцев. Помимо этого, на вооружения Европы, где есть американские компоненты, могут наложить ограничительные меры.

Трамп не раз говорил, что ЕС должен повысить свой вклад в обороноспособность альянса. Речь шла о пяти процентах от ВВП.

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В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа прошел в доверительной атмосфере
23 марта 2025, 16:50

Фото: istockphoto/brunocoelhopt

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прошел в доверительной атмосфере, заявил тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Это была доверительная и конструктивная рабочая атмосфера», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Он добавил, что беседа президентов была одной из самых продолжительных. Телефонный разговор глав государств проходил 18 марта. Трамп назвал свое общение с Путиным «рациональным».

Песков отмечал, что лидеры стран понимают друг друга и хотят поэтапно следовать по пути нормализации российско-американских отношений. Российско-американский диалог начался в феврале в рамках переговоров в Саудовской Аравии.

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#сша
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Осужденная за слова о жене Макрона Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ
23 марта 2025, 15:55

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Осужденная по статье о клевете в отношении жены президента Франции Эммануэля Макрона журналистка Наташа Рей пожаловалась в ЕСПЧ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на защитника Рей Франсуа Данглеан.
«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — сказал собеседник.
Адвокат подчеркнул, что детали о жалобе он опубликует в своем аккаунте в соцсетях вечером. В свое время Рей заявила, что Брижит Макрон на самом деле является мужчиной, а не женщиной. В начале февраля Рей сообщала, что ее расследованию и публикации препятствуют. По словам журналистки, ее задержала полиция через несколько недель после того, как она поговорила с приближенной к чете Макрон женщиной.

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#суд
#эммануэль макрон
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