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Россиянам объяснили, почему пенсии в марте будут ниже февральских

Экономист Ляшок: пенсия в фервале окажется выше мартовской из-за доиндексации
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В марте пенсия россиян окажется ниже, чем в феврале, поскольку в феврале пенсионеры получат дополнительную выплату в виде доиндексации январской пенсии. Про это рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА Новости.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5 процента. С 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции, который составил 7,3 процента, поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно повысить размер пенсий с января текущего года.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — напомнил Ляшок.


Решение по доиндексации коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров, средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Также «Радио 1» передавало, когда придет проиндексированная пенсия. Ее получение должно завершится до 25 февраля. Отмечалось, что те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.

Ранее сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.

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#инфляция
#ранхигс
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС в начале марта
NASA: Crew Dragon с космонавтом Песковым отправится к МКС 12 марта
12 февраля 2025, 04:11

Фото: iStock/3DSculptor

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-10 12 марта. Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Вместе с Песковым в экипаж войдут астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

«Миссия Crew-9, как ожидается, вернется на Землю после завершения передачи дел новоприбывшему экипажу Crew-10, что займет несколько дней», — уточнили в NASA.
МКС в середине марта покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.

Уильямс и Уилмор находятся на станции с июня 2024 года. Их доставил туда корабль Boeing Starliner, но из-за неисправности его возвращение на Землю было отложено. В результате NASA решило вернуть астронавтов на Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа».

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В Госдуме поддержали идею продлить россиянкам оплачиваемый декретный отпуск до трех лет
ТАСС: Останина согласна с продлением оплачиваемого декретного отпуска до трех лет
12 февраля 2025, 03:00

Фото: iStock/Choreograph

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу увеличения оплачиваемого декретного отпуска с полутора до трёх лет.
По информации ТАСС, Останина связала свое решение с исчезновением традиционной помощи от бабушек и дедушек из-за повышения пенсионного возраста.

«Они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю», — пояснила она.
Ситуация заставляет родителей самостоятельно ухаживать за детьми дольше. Останина подчеркнула, что разовые выплаты не решат проблему низкой рождаемости, а трёхлетний отпуск может стимулировать семьи заводить второго ребёнка.

В настоящее время пособие по уходу за ребёнком выплачивается до полутора лет в размере 40% от среднего заработка. А ведь многие родители не готовы отдавать детей в садик в полтора года, предпочитая домашнее воспитание.

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#пособие
#отпуск
#выплаты
#родители
#семьи
#воспитание
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«Эра Трампа»: в Disney начали пересматривать политику DEI в пользу коммерческих целей
Axios: Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности при Трампе
12 февраля 2025, 02:02

Фото: iStock/fergregory

Компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Об этом сообщает портал Axios.
Суть политики DEI заключается во внедрении в производимый продукт интересов и пропаганды различных меньшинств, включая ЛГБТ* тематику. Программа DEI также влияла на ситуацию в рабочем коллективе тех фирм, которые ей следовали — особенности «нестандартных» сотрудников учитывались в первую очередь.

Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа». В письме сотрудникам руководство Disney сообщило об отказе от критерия DEI при расчёте вознаграждений топ-менеджеров, заменив его показателями, ориентированными на прибыль.

«Изменения, пусть и менее серьезные, чем те, которые представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает Axios.
Также планируется корректировка дисклеймеров к старым мультфильмам.

Ранее Дональд Трамп отменил DEI-программы в правительстве США, назвав их дискриминационными. Такие компании, как Ford и Harley Davidson, также отказались от этой политики, ссылаясь на риски нарушения гражданских прав.

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#нарушения
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Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов
Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: ушедшие автобренды обязательно вернутся в РФ
12 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/3dan3

Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон выразил уверенность, что иностранные автомобильные бренды, покинувшие Россию, в конечном итоге вернутся на рынок. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — сказал экс-глава АвтоВАЗа.
По мнению Андерссона, длительное отсутствие на рынке РФ грозит компаниям потерей позиций в пользу конкурентов, хотя точные сроки возвращения не определены.

Ранее аналогичную точку зрения озвучил президент Владимир Путин, отметив, что импортозамещение усложнит реинтеграцию ушедших марок.

Данные «ВТБ Лизинг» (со слов генерального директора Антона Мусатова) за январь–сентябрь 2024 года подтверждают доминирование китайских и российских производителей: в топ-5 легковых марок вошли Lada, Haval, Geely, Chery и Exeed (68% рынка лизинга), а среди грузовиков лидируют Sitrak, Shacman, FAW, «Камаз» и Dongfeng.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая анонимно сообщить автовладельцу о проблемах с его машиной. Теперь пользователи могут уведомить водителя, если его автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, мешает эвакуации, у него сработала сигнализация, остались включённые фары, открыто окно или спущено колесо.

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Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти друга

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#рынок
#интервью
#импортозамещение
#рф
#машины
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Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти друга
Путин посмертно присвоил курскому подростку Жердеву медаль «За спасение погибавших»
11 февраля 2025, 23:35

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 16-летнего Артёма Жердева из Курской области. Юноша умер при попытке спасти друга. Указ о награждении размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — гласит текст.
Глава Октябрьского района Андрей Быковский рассказал РИА Новости подробности трагедии, произошедшей 19 июня 2024 года на реке Сейм. По его словам, Артём, заметив тонущего Максима Зорина, бросился на помощь, несмотря на то, что товарищ был крупнее и уже погружался под воду. Попытка схватиться за ветки не спасла — оба подростка погибли.

«Один из друзей Максим Зорин… не умел плавать, всегда купался в одном месте, которое было не глубокое. Именно он отошел в сторону от ребят, и вскоре они услышали его крик «тону» и увидели, как его несет течением реки. Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища. (...) В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят, сломались», — говорил Быковский.
Спасатели МЧС прибыли слишком поздно.

Артём Жердев, спокойный и ответственный школьник, планировал поступать в железнодорожный техникум. Медаль стала признанием его героизма: даже в последние секунды Артём пытался спасти другого человека.

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