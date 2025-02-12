Россиянам объяснили, почему пенсии в марте будут ниже февральских

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В марте пенсия россиян окажется ниже, чем в феврале, поскольку в феврале пенсионеры получат дополнительную выплату в виде доиндексации январской пенсии. Про это рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в интервью РИА Новости.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5 процента. С 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции, который составил 7,3 процента, поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно повысить размер пенсий с января текущего года.
Решение по доиндексации коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров, средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
Также «Радио 1» передавало, когда придет проиндексированная пенсия. Ее получение должно завершится до 25 февраля. Отмечалось, что те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.
Ранее сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.
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«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — напомнил Ляшок.
Решение по доиндексации коснется 39,3 миллиона российских пенсионеров, средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.
Также «Радио 1» передавало, когда придет проиндексированная пенсия. Ее получение должно завершится до 25 февраля. Отмечалось, что те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.
Ранее сообщалось, в Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.
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Мария Моисеева