В Госдуме раскрыли, как уменьшить платежи за ЖКУ летом

23 июня 2026, 10:42

Депутат Свищев: Россияне могут уменьшить платежи за ЖКУ после отпуска

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Россияне могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги, если отсутствовали дома летом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.