В Госдуме раскрыли, как уменьшить платежи за ЖКУ летом
Россияне могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги, если отсутствовали дома летом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
По его словам, летом, когда многие уезжают в отпуск или на дачу, квартиры часто пустуют, но счета за коммунальные услуги продолжают приходить. Многие вынуждены платить за ресурсы, которыми не пользовались. Закон предусматривает возможность перерасчета, но есть важное условие: если у вас установлены счетчики, вы просто передаете показания и не платите. Однако если счетчиков нет, перерасчет возможен только при наличии акта, подтверждающего техническую невозможность их установки. Без этого документа перерасчет не будет произведен, отметил он.
Свищев пояснил, что такой акт выдается ресурсоснабжающей или управляющей компанией после обследования жилья и установления объективных инженерных причин, препятствующих установке счетчика.
Депутат также подчеркнул, что в случае, если управляющая компания затягивается с перерасчетом, необходимо потребовать от нее письменный обоснованный отказ, направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию, обратиться в Роспотребнадзор, а при серьезных нарушениях — подать заявление в прокуратуру или суд.
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