Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

01 сентября 2025, 04:16

Фото: istockphoto/Vershinin

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России должен составлять около 60 тысяч рублей, а не 27 тысяч, как предлагает Минтруд, поскольку реальный прожиточный минимум достигает 35–43 тысяч рублей, пишет ТАСС.