Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России должен составлять около 60 тысяч рублей, а не 27 тысяч, как предлагает Минтруд, поскольку реальный прожиточный минимум достигает 35–43 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Сергей Миронов раскритиковал предложение Минтруда увеличить МРОТ на 20,7% — до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. По его мнению, эта сумма недостаточна, поскольку реальный прожиточный минимум в 2026 году составит не менее 35–43 тысяч рублей из-за роста цен и инфляции.
Партия «Справедливая Россия — За правду» проведет собственное исследование для расчета потребительской корзины и прожиточного минимума для разных категорий граждан: пенсионеров, студентов и семей с детьми. Результаты будут представлены правительству в качестве рекомендаций.
Ранее фракция внесла в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Миронов подчеркнул, что 50 тысяч рублей — это минимальная сумма, позволяющая удовлетворить базовые потребности при текущих ценах на продукты, бензин и ЖКУ.
Он также отметил, что около половины занятого населения России (73,5 млн человек) получают зарплату менее 50 тысяч рублей в месяц, а миллионы граждан зарабатывают 20–30 тысяч рублей и едва сводят концы с концами.
Читайте также: