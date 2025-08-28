В ЛДПР предложили доплачивать 10 тысяч рублей к пенсии россиян за трудовой стаж

28 августа 2025, 19:45

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фракция ЛДПР планирует во главе с Леонидом Слуцким планирует в ближайшее время ввести в Госдуму законопроект о прибавке в размере 10 тысяч рублей к пенсии россиян за трудовой стаж. Об этом сообщают «Известия».





В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 января 2025 года в России насчитывалось 41 млн пенсионеров, 33 млн из которых получают пенсию по старости.





«Вместе с тем большинство российских пенсионеров относятся к малообеспеченным слоям населения. Некоторые из них сетуют, что денег не хватает даже на минимальные жизненные потребности», — говорится в материале.

«Индексация зарплат четыре раза в год вряд ли станет пользой для российской экономики. Мировой опыт показывает, что такого рода индексация служит весьма мощным фактором высокой инфляции, это сильная проинфляционная мера», — отметил Капелюшников.