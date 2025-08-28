В ЛДПР предложили доплачивать 10 тысяч рублей к пенсии россиян за трудовой стаж
Фракция ЛДПР планирует во главе с Леонидом Слуцким планирует в ближайшее время ввести в Госдуму законопроект о прибавке в размере 10 тысяч рублей к пенсии россиян за трудовой стаж. Об этом сообщают «Известия».
В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 января 2025 года в России насчитывалось 41 млн пенсионеров, 33 млн из которых получают пенсию по старости.
«Вместе с тем большинство российских пенсионеров относятся к малообеспеченным слоям населения. Некоторые из них сетуют, что денег не хватает даже на минимальные жизненные потребности», — говорится в материале.
Кроме того, многие российские пенсионеры официально проработали большую часть своей жизни и внесли значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны.
В связи с этим ЛДПР предлагает законопроект, в рамках которого пенсионерам будут дополнительно ежемесячно выплачивать 10 тысяч рублей при трудовом стаже не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
По словам Слуцкого, люди с большим трудовым стажем должны жить достойно, а «не считать копейки».
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Сергей Миронов также предложил обязать работодателей ежеквартально индексировать заработные платы сотрудников исходя из уровня инфляции за предыдущий квартал.
Заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ, доктор экономических наук Ростислав Капелюшников в беседе с Общественной Службой Новостей пояснил, что ежеквартальное повышение зарплат приведет к ускорению инфляции.
«Индексация зарплат четыре раза в год вряд ли станет пользой для российской экономики. Мировой опыт показывает, что такого рода индексация служит весьма мощным фактором высокой инфляции, это сильная проинфляционная мера», — отметил Капелюшников.
Он добавил, что подобные меры были приняты в некоторых странах, однако впоследствии от них отказались.