Россияне назвали размер достойной пенсии

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Среднестатистические россиянине хотели бы получать пенсию в размере 59,2 тысяч рублей для поддержания нормального уровня жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты опроса «СберНПФ», пишет РБК.
В рамках опроса жители России ответили, какой размер пенсии им необходим на одного члена семьи, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни после завершения карьеры.
В среднем, россиянам необходимо в 2023 году 59,2 тыс. руб. При этом в 2020 году опрошенные называли цифру 49,6 тыс. руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге оказались самые высокие требования. Москвичи хотели бы жить на 104 тыс. руб. А жители северной столицы - 83 тыс. руб. в месяц. В 2020 году - 65 тыс. и 54,5 тыс.
При этом в Казани опрошенные назвали сумму в 72,2 тыс рублей, в Самаре – 66,7 тыс рублей. Самыми неприхотливыми оказались жители Красноярска и Омска. Им для качественной жизни требуется всего 55,7 и 46,1 тыс рублей. В Ростове-на-Дону сумма желаемой пенсии с 2020 года выросла более чем на 20 тысяч рублей, до 63,9 с 42,7 тысяч.
В опросе принимали участие жители городов с населением, превышающем 500 тысяч человек.
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В среднем, россиянам необходимо в 2023 году 59,2 тыс. руб. При этом в 2020 году опрошенные называли цифру 49,6 тыс. руб. При этом в Москве и Санкт-Петербурге оказались самые высокие требования. Москвичи хотели бы жить на 104 тыс. руб. А жители северной столицы - 83 тыс. руб. в месяц. В 2020 году - 65 тыс. и 54,5 тыс.
При этом в Казани опрошенные назвали сумму в 72,2 тыс рублей, в Самаре – 66,7 тыс рублей. Самыми неприхотливыми оказались жители Красноярска и Омска. Им для качественной жизни требуется всего 55,7 и 46,1 тыс рублей. В Ростове-на-Дону сумма желаемой пенсии с 2020 года выросла более чем на 20 тысяч рублей, до 63,9 с 42,7 тысяч.
В опросе принимали участие жители городов с населением, превышающем 500 тысяч человек.
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Элина Позднякова