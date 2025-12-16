Достижения.рф

В Госдуме заявили, что недавние нападения на школьников могут быть не случайны

Фото: iStock/Oleg Elkov

Недавние нападения школьников в Санкт-Петербурге и Подмосковье вызывают серьезную обеспокоенность и могут быть не случайными совпадениями. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.



В беседе с «Татар-информом» она отметила, что в первую очередь необходимо проверить даркнет и закрытые чаты на наличие возможных призывов к подобным преступлениям. Также она указала на важность системных мер безопасности в образовательных учреждениях, включая проверку исправности тревожных кнопок и охранных систем.

Буцкая напомнила, что вопрос установки рамок металлоискателей и присутствия Росгвардии в школах поднимается уже не первый год, однако регулярно отходит на второй план, несмотря на его приоритетное значение.

Она подчеркнула, что проблема требует комплексного подхода и должна решаться совместными усилиями семьи, школы и общества.

Иван Мусатов

