В Госдуме раскрыли основные приемы мошенников

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Мошенники адаптируют свои методы под актуальные жизненные события, в том числе стараясь вызвать положительные эмоции, и тем самым втираются жертве в доверие и получают от нее необходимое. Таким образом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин прокомментировал информацию о том, что аферисты стали рассылать APK-файлы с троянцами под видом приглашений на свадьбу.
«Атака ориентирована на владельцев устройств Android, поскольку эта операционная система позволяет устанавливать приложения из неизвестных источников. Однако на самом деле жертва загружает вредоносное ПО Tria, которое может похищать данные, включая пароли, сообщения и банковскую информацию», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал о еще одной похожей мошеннической схеме. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что аферисты добавляются в друзья в соцсетях и предлагают индивидуальный план питания за символическую цену в 50 рублей. Однако вместо разового списания, по его словам, у жертвы начинают списывать куда большие суммы.
«Не менее популярным становится использование фальшивых мобильных приложений для контроля питания или физической активности. Под предлогом предоставления премиум-функций эти приложения запрашивают доступ к конфиденциальной информации: банковским данным, истории посещений медицинских учреждений, а иногда и личным файлам на устройстве», — пишет издание.Читайте также:
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