Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа

Фото: iStock / Dmitry Nogaev
Мошенники начали инсценировать похищение детей, чтобы потребовать выкуп у их родителей. Об этом пишут «Известия».
Преступники разными способами вынуждают несовершеннолетних покинуть дом, выключить мобильный телефон и избавиться от соцсетей. Часто злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и угрожают арестом за якобы антигосударственную деятельность.
Пока ребёнок скрывается, мошенники воздействуют на родителей, требуя выкуп. Предварительно они собирают информацию о семье жертвы, изучают, род занятий родителей и адаптируют сценарий под обстоятельства.
Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении несовершеннолетнего.
Читайте также:
Названа самая популярная схема спама в 2024 году
Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
Пока ребёнок скрывается, мошенники воздействуют на родителей, требуя выкуп. Предварительно они собирают информацию о семье жертвы, изучают, род занятий родителей и адаптируют сценарий под обстоятельства.
«Так, в полицию Красногорска обратились местные жители - 50-летний работник Пенсионного фонда и его 38-летняя жена, врач-эндокринолог. С ними связались неизвестные и сообщили о похищении 17-летней дочери. Преступники требовали полмиллиона рублей, угрожая расправой и насилием в отношении подростка. Спецподразделения быстро сумели найти девочку. Она находилась в ресторане быстрого питания на Бирюлёвской улице в Москве», – пишет издание.Как выяснилось, похищение было инсценировано неустановленной группой лиц. Родителям рассказали легенду о похищении, а подростку представились сотрудниками спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении несовершеннолетнего.
Читайте также:
Названа самая популярная схема спама в 2024 году
Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом
Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников
Лора Луганская