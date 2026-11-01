Адвокат Рощин заявил о необходимости перехода на зимнюю резину
Адвокат Дмитрий Рощин разъяснил правила использования автомобильных шин в холодное время года. Его слова цитирует РИА Новости.
Согласно действующим нормам, эксплуатировать легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонны без зимних шин запрещено в период с декабря до марта. При этом важно, чтобы резина была установлена на всех колёсах транспортного средства.
Рощин отметил, что регионы вправе продлить срок действия запрета, если этого требуют местные климатические условия, но сокращать установленный период они не могут. За езду на летних шинах зимой водителю грозит административное наказание, добавил эксперт.
Ранее подмосковных автомобилистов призвали «переобуться». Местные власти посоветовали жителям не дожидаться гололёда и осуществить смену шин заранее.
Читайте также: