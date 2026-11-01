Адвокат Рощин заявил о необходимости перехода на зимнюю резину

01 ноября 2026, 06:59

Адвокат Рощин: водителям необходимо перейти на зимнюю резину до декабря

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Адвокат Дмитрий Рощин разъяснил правила использования автомобильных шин в холодное время года. Его слова цитирует РИА Новости.