В России с начала года задержали около 300 мигрантов, в том числе готовивших теракты

12 августа 2025, 12:50

В РФ с начала года задержали свыше 290 мигрантов, в том числе готовивших теракты

Фото: iStock/Dzurag

С начала текущего года в России задержали более 290 мигрантов, а также предотвратили подготовку 18 терактов в многолюдных местах. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).