В России с начала года задержали около 300 мигрантов, в том числе готовивших теракты
С начала текущего года в России задержали более 290 мигрантов, а также предотвратили подготовку 18 терактов в многолюдных местах. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
Во вторник в Москве прошло заседание НАК под председательством директора ФСБ и главы комитета Александра Бортникова. На встрече обсуждались вопросы выполнения комплексного плана по противодействию идеологии терроризма, утверждённого президентом России Владимиром Путиным.
Бортников подчеркнул, что за семь месяцев этого года было задержано свыше 290 мигрантов, а также пресечена подготовка ими 18 терактов в местах массового скопления людей.
