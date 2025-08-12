Убийство, изнасилование и терроризм: за что отберут паспорт у новых граждан России
С 11 августа в России вступил в силу закон, расширяющий до 80+ оснований для лишения приобретенного гражданства, включая убийства, сексуальные преступления против детей, терроризм и шпионаж, на фоне 2,5-кратного роста преступности среди мигрантов.
Федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 31 июля, добавил 18 новых составов преступлений для аннулирования паспортов у иностранцев, получивших российское гражданство. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ направлен на обеспечение национальной безопасности: Число преступлений, совершенных новыми гражданами за последний год, выросло почти в 2,5 раза — с 2 678 до 6 559 случаев. Особую тревогу вызывает рост особо тяжких (+78%) и тяжких (+103%) преступлений.
Володин заявил, что закон даёт серьёзный сигнал тем, кто рассматривает гражданство как источник льгот.
Положения не применяются к гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя, получившим паспорта в рамках воссоединения с Россией.
Читайте также: