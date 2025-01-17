В Госдуме раскрыли принцип работы нового механизма семейных инвестиций

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Механизм семейных инвестиций, разрабатываемый в России по поручению президента Владимира Путина, создаст инструмент совместных вложений и льгот для каждой семьи. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сейчас налоговый вычет до 400 тысяч рублей действует по программам ИИС, ПДС и ДСЖ, а вскоре будет увеличен до 1 млн.
Депутат подчеркнул, что этот механизм позволит сплотить семьи, так как если кто-то из супругов захочет развода, его может удержать финансовая составляющая.
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«Новый инструмент семейного инвестирования будет касаться не отдельного члена семьи — мужа, жены, которые инвестируют. Это как раз создание совместных инвестиций, льготы будут касаться обоих членов семьи. Налоговый вычет будет 130 тыс. рублей, которые люди получат как поддержку со стороны государства дополнительно, если инвестиции будут в 1 млн рублей и выше», — пояснил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что этот механизм позволит сплотить семьи, так как если кто-то из супругов захочет развода, его может удержать финансовая составляющая.
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Данил Пономарев