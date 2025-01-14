Депутаты ГД в I чтении приняли законопроект о продлении маткапитала до 2030 года

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Депутаты Государственной думы РФ в первом чтении приняли законопроект о продлении срока действия программы материнского капитала до 2030 года. Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ 19 декабря 2024 года.
В пояснительно записке к законопроекту уточняется, что после принятия документа около пяти миллионов российских семей получат право на материнский капитал в период с 2027 по 2030 годы. По словам думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, продление срока действия программы маткапитала станет важным шагом в сторону улучшения демографической ситуации в стране.
По предварительным оценкам, реализация данного законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027-2030 годах в общем объёме 2,776 триллиона рублей. В министерстве труда и социальной защиты РФ предложили сделать действие программы материнского капитала в России бессрочным.
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