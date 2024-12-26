Путин назвал приоритетную цель России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране, заявил глава государства Владимир Путин. Телеграмму опубликовал Кремль.
«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель», — гласит публикация.Путин отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям.
Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.
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Никита Кротов