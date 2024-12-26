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Путин назвал приоритетную цель России

Путин: поддержка рождаемости — в приоритете для России
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране, заявил глава государства Владимир Путин. Телеграмму опубликовал Кремль.
«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель», — гласит публикация.
Путин отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям.



Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.

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#владимир путин
#новости
Эксперт Блохин рассказал, к чему приведут угрозы Трампа присоединить Канаду
Политолог Блохин: угрозами Канаде Трамп намекает на новую экономическую политику
26 декабря 2024, 18:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Угрозами присоединить Канаду к США избранный президент Дональд Трамп намекает на пересмотр экономических отношений. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По мнению эксперта, республиканский политик стремится добиться наиболее выгодной позиции для дальнейших переговоров, по этой причине серьезно воспринимать подобные заявления с его стороны не надо. Блохин отметил, что при этом Трамп всегда любил привлекать к себе внимание СМИ.

Слова избранного президента Соединенных Штатов политолог назвал «классикой» переговоров Вашингтона не только с Канадой, но и с Мексикой, Гренландией и Панамой. Стоит отметить, что сегодня Канада и так зависит от США, а Трамп хочет сделать экономическую политику еще более выгодной, заключил Блохин.

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#сша
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#политолог
#канада
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Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них
26 декабря 2024, 17:38

Фото: istockphotovadimguzhva

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, который предполагает полный запрет на торговлю вейпами и жидкостями для их использования. Об этом пишет РИА Новости.
Инициатива, предложенная представителями фракции КПРФ, включает запрет на оптовую и розничную продажу «никотина (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления».

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп. В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.

До этого в России создали первую электронную антивейп-систему. О разработке специалистов из Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения рассказали авторы устройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нарколог
#запрет
#кпрф
#вейп
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В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Актау
Представитель НАТО Дахлалла призвала расследовать крушение самолета близ Актау
26 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/May_Chanikran

К «полному расследованию» авиакатастрофы близ Актау в Казахстане призвала официальный представитель альянса НАТО Фарах Дахлалла, выразив соболезнования в соцсетях.
«Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию», — гласит публикация.
Перед этим выживший пассажир рейса Azerbaijan Airlines Субхонкул Рахимов рассказывал журналистам о том, как стюардессы успокаивали людей, говоря на разных языках. Он также описал некоторые детали происходящего.

Крушение борта, следовавшего рейсом Баку — Грозный, произошло накануне утром, 25 декабря. Трагедия унесла жизни 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой визит в РФ на фоне случившегося.

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#мир
#казахстан
#самолёты
#крушение
#новости
#нато
#расследование
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Медведев рассказал о рисках появления этнических анклавов в РФ
Медведев: этнические анклавы в РФ могут быть рассадниками экстремизма
26 декабря 2024, 16:06

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Когда приехавшие в РФ на длительное время иностранцы не учатся, не работают и не соблюдают российские законы, есть риск появления этнических анклавов, способных быть рассадниками экстремизма. Об этом в рамках совещания по миграционным вопросам заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал политик.
Перед этим стало известно, в каком российском регионе мигранты не могут работать в такси. Уточнялось, что иностранцам также будет запрещено заниматься другими перевозками. Читайте подробнее в нашем материале.

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#мир
#россия
#дмитрий медведев
#мигранты
#экстремизм
#новости
#совбез
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В Киеве назвали размер помощи, полученной от Токио
Шмыгаль: Украина получила от Японии через Всемирный банк $1,2 млрд на соцпроекты
26 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/Tomas Ragina

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ноябре-декабре Киев получил от Японии 1,2 миллиарда долларов для реализации проектов в области социальной сферы, медицины и образования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украина, имеющая рекордный бюджетный дефицит в 43,9 миллиарда долларов на 2024 год, продолжает полагаться на помощь международных партнеров для удовлетворения значительной части своих финансовых потребностей.

Однако, как ранее подчеркивал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, международная поддержка будет постепенно уменьшаться, поэтому Киеву необходимо сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для достижения финансовой стабильности.

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование.

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#сша
#украина
#мид рф
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Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети
26 декабря 2024, 15:52

Недавние высказывания Владимира Зеленского о праздновании Рождества и еврейской Хануки вызвали негативную реакцию пользователей социальной сети X. В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что на Украине с «уважением отмечают эти праздники», что не осталось незамеченным среди комментаторов. Об этом пишет РИА Новости.
Пользователи сети выразили недовольство, напоминая о закрытии церквей и храмов в стране. Один из комментаторов, Alpha Liger, задал вопрос о том, разве это не Зеленский закрывал церкви. Другой пользователь, Dave Porter, отметил, что не понимает, как Зеленский может праздновать Рождество, если разрушает христианские храмы.

Украинская журналистка Диана Панченко также выразила недоумение, задав вопрос о причинах отказа Украины участвовать в Рождественском перемирии. Комментарий от пользователя Major был более резким: он заявил, что если кто-то закрывает православные христианские церкви, то этот человек является врагом.

Некоторые пользователи также затронули финансовый аспект, задавая вопросы о том, как Зеленский использует помощь от США. Jordon Andrew поинтересовался, что купил Зеленский на Рождество на все те миллиарды, которые дали США.

В завершение, Marilena написала, что Зеленский не христианин. Реакция пользователей свидетельствует о глубоком недовольстве и критике в адрес действий украинского руководства в контексте религиозных вопросов.

На прошлой неделе во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не замечали ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети, и охарактеризовал их как людей без рода и племени. По его словам, они не являются атеистами, поскольку даже атеисты имеют какие-то убеждения. Путин подчеркнул, что это просто люди без веры — безбожники.

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#сша
#владимир путин
#храмы
#зеленский
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Глава МЧС Куренков: будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом
26 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/Zuka83

Проблему загрязнения мазутом побережья Черного моря в Краснодарском крае могут решить уже в ближайшее время, поэтому будущий пляжный сезон не под вопросом. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — заявил Куренков.

По его словам, на пляжной территории ведутся все необходимые работы, и они будут продолжаться. Он отметил, что необходимые действия будут проводиться и со стороны моря, чтобы избежать большого числа выбросов на территории пляжей.

По данным МЧС, грунт, загрязненный мазутом, собирают на пяти основных участках, протяженностью 54 км. Всего уже удалось собрать и вывезти более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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#мчс
#море
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Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева
Guardian: все больше европейцев выступают за мирное урегулирование на Украине
26 декабря 2024, 14:17

Фото: istockphoto/ffikretow

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос охватил респондентов из Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.

Результаты показали значительное снижение поддержки идеи «победы до конца» для Украины с февраля по декабрь 2024 года. Наиболее высокие показатели поддержки продолжения помощи Киеву остаются в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%). В то же время на юге Европы лишь 15% итальянцев, 23% французов и 25% испанцев поддерживают дальнейшую помощь Украине. В Германии этот показатель составляет 28%.

Тем не менее, количество тех, кто предпочитает мирное урегулирование конфликта, возросло во всех семи странах. Особенно высокие цифры наблюдаются в Италии (55%), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). В Швеции лишь 24% респондентов поддерживают идею мирного договора с возможным отказом от территорий.

Guardian отмечает, что причины изменения общественного мнения остаются неясными, однако возможно, это связано с угасанием интереса к конфликту и накопившейся усталостью от него.

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#помощь
#опрос
#снижение
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Лукашенко наколол дров перед заседанием саммита ЕАЭС в Ленинградской области
26 декабря 2024, 13:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области, размялся перед заседанием Высшего евразийского экономического совета, наколов дрова. Фотографии публикует Telegram-канал «Пул первого».
«А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — задает издание вопрос под фото Лукашенко с топором.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета уже стартовало. На мероприятии присутствуют, помимо главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он принимает участие во встрече по видеосвязи.

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