В Госдуме раскрыли три стратегических приоритета новых президентских поручений
Депутат Полуянова: поддержка семей и демографии стала ключевым акцентом года
Депутат Госдумы Наталия Полуянова прокомментировала новые поручения президента России. Она назвала их основой долгосрочной стратегии развития.
В беседе с «RT» Полуянова выделила ключевые направления. Первое — поддержка семей.
«Увеличение господдержки в зависимости от количества детей и актуализация региональных программ повышения рождаемости показывают, что укрепление института семьи и улучшение жилищных условий рассматриваются как основа социально-экономической стабильности и будущего роста», — заявила парламентарий.По словам политика, второй приоритет — легализация экономики для сокращения теневого сектора, повышения прозрачности бизнеса, налоговых поступлений и обеспечения честной конкуренции.
Депутат выделила и третье направление — внедрение ИИ в экономику, соцсферу и госуправление для технологического суверенитета. Полуянова отметила, что демография требует одновременного развития экономики и технологий, и эта задача выполнима.