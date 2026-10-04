Россиянам объяснили, когда не стоит оформлять кредит

04 октября 2026, 10:09

Доцент Щербаченко: не стоит оформлять кредит, если нет возможности его закрыть

Фото: Istock/prim91

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил, что человеку не стоит оформлять кредит, если он не может его закрыть.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что для получения займа нужно оценить свой реальный доход и цель траты средств.

«При оформлении кредита рассчитываете на деньги, которых пока нет. Гораздо надёжнее исходить из реального дохода, которым вы располагаете сейчас. Посмотрите средний доход ежемесячно и ориентируйтесь на ту сумму средств, которые вы стабильно зарабатываете ежемесячно. Если задумались о займе или кредите, то вы должны точно знать, зачем вам эти деньги. Также важно заранее предусмотреть, откуда будете возвращать деньги», — сообщил доцент.