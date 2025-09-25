В Госдуме раскритиковали идею о раздаче земель семьям, прожившим в браке 10 лет
Депутат Бессараб не поддержала идею выдачи земель прожившим в браке 10 лет семьям
Депутат Госдумы Светлана Бессараб выразила сомнения в реализуемости инициативы о бесплатной раздаче земельных участков семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим хотя бы одного ребёнка. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» она отметила, что идея, выдвинутая её коллегой Леонидом Слуцким, требует серьёзной доработки.
По словам Бессараб, в первую очередь необходимо было просчитать объёмы доступных земель, прежде чем делать такие предложения. По словам парламентария, участков на всех однозначно не хватит. Она также отметила важность учёта реальной нуждаемости семей и индивидуального подхода в предоставлении соцподдержки.
«Если человек живёт в Москве, то вряд ли он нуждается в выделении участка, для таких жителей важнее наличие детского сада, благоустроенных пространств, где можно жить с семьей», – пояснила депутат.Бессараб подчеркнула, что, несмотря на благие намерения авторов инициативы, в предложении «много недоработок», и оно нуждается в тщательной проработке с учётом региональных особенностей и потребностей граждан.
Ранее идею раздачи земли предложил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий как одну из мер поддержки традиционных семейных ценностей в России.