В Госдуме заявили, что вырубки леса на Байкале могут обернуться катастрофой

24 сентября 2025, 16:16

Депутат Госдумы Миронов выступил против вырубки лесов в ЦЭЗ Байкала

Фото: Istock / andreigilbert

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поддерживает позицию научного сообщества, выступающего против законопроекта, который допускает санитарные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.





По мнению парламентария, предлагаемые изменения к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» могут привести к разрушению уникальной экосистемы региона.



Миронов подчеркнул, что фракция выступает против «скандальных» поправок, которые допускают проведение сплошных санитарных вырубок в особо охраняемой зоне. Он уверен, что подобные инициативы не имеют ничего общего с заботой о местных жителях, а направлены исключительно на коммерческую выгоду.





«Это прямой путь к уничтожению уникального достояния России и всего человечества. Очевидно, что авторы поправок озабочены не проблемами местного населения, а возможностью нажиться на наших лесных богатствах», — отметил депутат.