Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность иноагентов

25 сентября 2025, 13:27

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, ужесточающего ответственность иноагентов. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.





По сведениям Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают установленный законом порядок деятельности и ограничения. При этом статистика Верховного Суда фиксирует рост административных правонарушений в этой сфере на 40,9% за 2023–2024 годы.



В связи с этим в нижней палате парламента приняли новый закон, значительно ужесточающий ответственность иноагентов за уклонение от исполнения обязанностей. Теперь за однократное нарушение статьи 19.34 КоАП РФ или при наличии судимости за аналогичное правонарушение иноагентам может грозить до двух лет лишения свободы.



Ранее уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ наступала только при повторных правонарушениях в течение одного года, но новым законом это условие отменили. Таким образом, наказание стало более суровым и может применяться уже после первого нарушения.





«Те, кто, предав нашу страну, пытается её ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона.

Наказание стало более жёстким!», – написал Володин.