Рекрутер раскрыл, к чему приведет четырехдневная рабочая неделя

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При четырехдневной рабочей неделе люди начинают работать эффективнее, что показали эксперименты во Франции и Германии. Об этом заявил рекрутер Ильгиз Валинуров, комментируя инициативу депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой ввести четырехдневный график для повышения рождаемости. По его мнению, работа не должна быть самым главным в жизни человека, потому нужно соблюдать баланс.
«Важно отметить, что офисный сотрудник работает продуктивно всего лишь три с половиной часа над задачами. А когда рабочая неделя сокращается до четырех дней, то человек начинает работать более эффективно», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь депутат Госдумы Сергей Колунов отметил, что каждый работодатель вправе сам вводить подобный рабочий график, организовывать гибридный и удаленный формат работы, и потому вводить «обязаловку» нет смысла. В беседе с RT парламентарий подчеркнул, что сегодня Россия находится под давлением санкций Запада и промышленность работает беспрерывно.
«Плюс сегодня в отраслях экономики мы видим дефицит кадров. Уместно ли при всем этом говорить о сокращении рабочей недели и ставить экономику страны под угрозу? На мой взгляд, неуместно», — добавил депутат.Читайте также:
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