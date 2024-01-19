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Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику

19 января 2024, 12:37
Фото: iStock/Kileman

Фото: iStock/Kileman

Украинские телефонные террористы позвонили десятилетнему москвичу и сказали ему устроить взрыв в многоэтажном доме, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, телефонный звонок раздался в одном из многоэтажных домов на Ельнинской улице в Москве.

Трубку поднял десятилетний мальчик. На другом конце провода голос представился сотрудником газовой службы и сказал, что прямо сейчас необходимо открыть все конфорки и поджечь рядом спички. Иначе — все дома в Кунцево взлетят на воздух.


Однако, ребёнок догадался, что его обманывают и просто бросил трубку, а вечером рассказал матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Было установлено, что телефонный звонок был сделан с территории Украины.

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#ребёнок
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В Хабаровске задержали агента СБУ, планировавшего убийство военных
ФСБ: агента СБУ, планировавшего убийство военных, задержали в Хабаровске
19 января 2024, 13:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинского агента, планировавшего убийство российских военных, задержали в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Выяснилось, что россиянин по заданию украинских спецслужб собирался убить военных из воинских частей, расположенных на территории Хабаровского края.

Также задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам данные о радиочистотах, используемых Минобороны России, и о военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по которой ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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#убийство
#военные
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Потерпевшие при теракте в кафе Петербурга подали миллионные иски к Треповой*
Потерпевшие в теракте в кафе предъявили иски к Треповой* на 50 млн рублей
19 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Иски на сумму в порядка 50 миллионов рублей к Дарье Треповой* подали потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 2 апреля 2023 года Трепова* находилась на творческом вечере военкора Владлена Татарского. Она вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате прогремевшего взрыва Татарский погиб на месте, ещё свыше 50 человек получили ранения. Она обвиняется в совершении теракта.

Агентство отмечает, что всего в суд поступил 21 иск. Один из них, на 15 миллионов рублей, принадлежит матери погибшего военкора.

Трепова*, не признающая свою вину в содеянном, также не признала и данный иск. При этом она пообещала, что в частном порядке постарается компенсировать средства.

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*признана террористкой и экстремисткой на территории России
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В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов
Бастрыкин поручил завести дело из-за уличных драк подростков в Нижнем Новгороде
19 января 2024, 12:25

Фото: istock / Motortion

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках подростков в Нижнем Новгороде. Об этом информирует «Лента.ру».

В социальных сетях появилась информация о бойцовском клубе, который в городе организовали несовершеннолетние мигранты. Они устраивают драки прямо на улицах, а старшие по возрасту обучают их разнообразным боевым приемам.

Нижегородцы обратились в СК с жалобами, так как беспокоятся за своих детей.

Глава СК получил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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Российской школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона
В Иркутской области девочке оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона
19 января 2024, 12:04

Фото: istock / maxim4e4ek

В Иркутской области зарядка для мобильного телефона взорвалось в руках у ученицы. Девочка лишилась кистей обеих рук. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным издания, девочка играла в игру на телефоне, пока он стоял на зарядке. В этот момент ее мать смотрела телевизор с тремя детьми, а отец занимался хозяйственными делами. Когда прогремел взрыв, семья прибежала на кухню и обнаружила лежащую на полу девочку в крови. Мать немедленно вызвала бригаду скорой помощи. Кроме травматической ампутации кистей, школьница также получила рваные раны головы, живота, грудной клетки и ног.

Девочку госпитализировали и провели операцию по извлечению осколков пластика из тела.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, которое случилось в момент отключения блока питания от электросети.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

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#школьница
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Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском
19 января 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя прибыл для тушения возгорания на нефтебазе в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.

Отмечается, что сложившаяся ситуация и вынужденное прибытие пожарного состава не повлияли на движение поездов на станции Клинцы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, для ликвидации возгорания задействованы 13 единиц пожарной техники.

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#поезд
#нефть
#брянская область
#александр богомаз
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«Пошли на дело»: Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
В Приморье два четвероклассника попытались ограбить автовокзал
19 января 2024, 10:53

Фото: istock / Chalabala

Прокуратура начала проверку после попытки двух несовершеннолетних ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, проверку организовали после публикации в СМИ видео, на котором два мальчика заходят в пустое здание автовокзала и требуют у женщины-кассира деньги. Она показала им на экраны, которые связаны с системой видеонаблюдения в помещении. Когда школьники поняли что попали на камеры, они скрылись с места. Прокуратура выяснила, что несостоявшимися грабителями оказались два четвероклассника 2013 года рождения.

Никто из них до этого на учетах не состоял, а их семьи никогда не попадали в поле зрения правоохранителей. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

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#камеры
#прокуратура
#школьники
#семьи
#ограбление
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Лектор колледжа показал ребенку порнографию и сел в тюрьму
В Сингапуре мужчина показал порно 12-летнему мальчику и сел в тюрьму на полгода
19 января 2024, 10:22

Фото: istock / OlFedv

В Сингапуре бывший лектор технологического колледжа показал 12-летнему ребенку порнографию и оказался в тюрьме. Об этом информирует CNA.

По данным издания, все случилось 8 июня 2023 года. Кеннет Ло Цзяхуэй, работающий учителем в одном из колледжей Института технического обучения, увидел на остановке мальчика и пошел за ним. Он последовал за ребенком в дом, а затем зашел с ним лифт. Мужчина нажал кнопку 12-го этажа и когда лифт двинулся, он включил порноролик на своем телефоне и стал показывать ребенку.

Когда школьник отвернулся, что бы не видеть эти кадры, Цзяхуэй подсунул ему телефон к лицу. Дома мальчик сообщил о случившемся матери, которая обратилась к правоохранителям.

Сингапурца сразу уволили из колледжа, где он вел уроки для студентов в возрасте от 17 до 25 лет. 16 января его приговорили к пяти месяцам и двум неделям лишения свободы. Отмечается, что суд не принял заявления адвоката, который утверждал, что мужчина в момент совершения преступления якобы находился в тяжелой депрессии.

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#мальчик
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Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля
19 января 2024, 10:18

Фото: iStock/nito100

Тело Заслуженного артиста России Михаила Шиленкова обнаружили в ванне столичного отеля «Лемар», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, труп 46-летнего фаготиста Шиленкова пролежало в гостиничной ванне больше суток.

По предварительной версии, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Также сообщается, что артист страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

Отмечается, что на 27 января у Шиленкова был запланирован концерт в государственной филармонии Москвы.

Напомним, вчера стало известно о смерти театрального критика и драматурга Валерия Семеновского. Он скончался на 72-м году жизни.

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Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом
Мигранты устроили забастовку на заводе под Ростовом, требуя повышения зарплаты
19 января 2024, 10:06

Фото: iStock/vichinterlang

В Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Об этом сообщает портал 161.RU.
Отмечается, что 15 января свыше 60 рабочих-уроженцев Таджикистана не прибыли на работу на завод в городе Шахты. Тем самым, они устроили забастовку, требуя поднятия зарплаты на 20-25%.

Представитель предприятия подчеркнул, что последний раз рабочим поднимали зарплаты в сентябре 2023 года. С того момента они начали получать порядка 80 тысяч рублей.

По итогам протеста, заявления на увольнение написали 50 протестующих. Им выплатили деньги, полученные за первые дни работы в январе.

Директор завода, в свою очередь, осудил действия рабочих, назвав их «агрессивными саботажниками». Он подчеркнул, что решение об их увольнении было правильным.

При этом рабочие уверяют, что в результате инцидента было уволено не 50, а порядка 100 человек.

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