Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику

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Украинские телефонные террористы позвонили десятилетнему москвичу и сказали ему устроить взрыв в многоэтажном доме, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, телефонный звонок раздался в одном из многоэтажных домов на Ельнинской улице в Москве.
Трубку поднял десятилетний мальчик. На другом конце провода голос представился сотрудником газовой службы и сказал, что прямо сейчас необходимо открыть все конфорки и поджечь рядом спички. Иначе — все дома в Кунцево взлетят на воздух.
Однако, ребёнок догадался, что его обманывают и просто бросил трубку, а вечером рассказал матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.
В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Было установлено, что телефонный звонок был сделан с территории Украины.
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Трубку поднял десятилетний мальчик. На другом конце провода голос представился сотрудником газовой службы и сказал, что прямо сейчас необходимо открыть все конфорки и поджечь рядом спички. Иначе — все дома в Кунцево взлетят на воздух.
В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Было установлено, что телефонный звонок был сделан с территории Украины.
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Евгения Парфентьева