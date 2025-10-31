В США ученые нашли в электронных сигаретах бактерии с фекалиями
Учёные из Вирджинского университета Содружества (США) выявили в электронных сигаретах следы спирта, никотина, бактерий и даже фекальных загрязнений. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы по итогам анализа почти 1300 вейпов, изъятых в американских школах в 2024–2025 учебном году.
По информации специалистов, в жидкостях и аэрозоле для вейпов обнаружены бактерии, дрожжи и колиформы — микроорганизмы, указывающие на фекальное загрязнение. Концентрация некоторых веществ и микробов превышала безопасные показатели.
Учёные предупреждают, что подростки, которые используют электронные сигареты, подвергаются воздействию токсичных химикатов в период активного формирования мозга, что повышает риск зависимости, когнитивных нарушений и проблем с дыхательной системой.
Среди возможных последствий употребления вейпов называются кашель, головокружение, одышка, повреждение лёгких и ускоренное физиологическое старение организма — в среднем на десять лет.
