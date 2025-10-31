В США ученые нашли в электронных сигаретах бактерии с фекалиями

31 октября 2025, 17:10

Фото: iStock/Igor Ilkov

Учёные из Вирджинского университета Содружества (США) выявили в электронных сигаретах следы спирта, никотина, бактерий и даже фекальных загрязнений. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы по итогам анализа почти 1300 вейпов, изъятых в американских школах в 2024–2025 учебном году.