В США ученые нашли в электронных сигаретах бактерии с фекалиями

Фото: iStock/Igor Ilkov

Учёные из Вирджинского университета Содружества (США) выявили в электронных сигаретах следы спирта, никотина, бактерий и даже фекальных загрязнений. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы по итогам анализа почти 1300 вейпов, изъятых в американских школах в 2024–2025 учебном году.



По информации специалистов, в жидкостях и аэрозоле для вейпов обнаружены бактерии, дрожжи и колиформы — микроорганизмы, указывающие на фекальное загрязнение. Концентрация некоторых веществ и микробов превышала безопасные показатели.

Учёные предупреждают, что подростки, которые используют электронные сигареты, подвергаются воздействию токсичных химикатов в период активного формирования мозга, что повышает риск зависимости, когнитивных нарушений и проблем с дыхательной системой.

Среди возможных последствий употребления вейпов называются кашель, головокружение, одышка, повреждение лёгких и ускоренное физиологическое старение организма — в среднем на десять лет.

Иван Мусатов

