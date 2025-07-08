В Госдуме расширили основания для лишения приобретенного гражданства России
Закон, расширяющий основания для лишения приобретенного российского гражданства, приняли в первом чтении. Об этом написал в Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законодательство предлагается дополнить еще восемью основаниями.
Среди них: сексуальное насилие, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, помощь противнику в осуществлении антироссийской деятельности, пропаганда нацизма, его символики и атрибутики, конфиденциальное сотрудничество с другими странами, международными и иностранными организациями против безопасности России, содействие в исполнении решений международных организаций, где не участвует РФ, то же касается иностранных госорганов, публичные призывы к деятельности против безопасности страны, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Володин подчеркнул, что сейчас приобретенного российского гражданства можно лишиться по статьям о бандитизме, незаконном обороте наркотиков, организации преступной группировки, госизмене, шпионаже и другим. Рассмотрение законопроекта планируется завершить в приоритетном порядке до конца июля, заключил Володин.
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