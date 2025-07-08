В Госдуме расширили основания для лишения приобретенного гражданства России

08 июля 2025, 16:10

Володин заявил о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Закон, расширяющий основания для лишения приобретенного российского гражданства, приняли в первом чтении. Об этом написал в Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законодательство предлагается дополнить еще восемью основаниями.