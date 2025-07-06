Россиянам назвали размер средней пенсии неработающих пенсионеров
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России составил 24 019 рублей по состоянию на 1 апреля 2024 года. Такие данные предоставил Социальный фонд России, передает РИА Новости.
Отмечается рост показателя: на 1 января текущего года средняя пенсия составляла 23 758 рублей. Выходит, что выплаты выросли на 261 рубль. Также отмечается, что общая численность пенсионеров в стране на момент начала апреля достигла 40,9 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что россияне, имеющие официальную заработную плату в размере 100 тысяч рублей ежемесячно, могут рассчитывать на страховую пенсию около 32 тысяч рублей. Ключевыми факторами для успешного увеличения будущей пенсии являются официальное трудоустройство с «белой» зарплатой и продолжительная трудовую деятельность.
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