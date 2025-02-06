В Госдуме рассказали, когда придет проиндексированная пенсия

Получение проиндексированных пенсий завершится до 25 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.