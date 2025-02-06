В Госдуме рассказали, когда придет проиндексированная пенсия

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Получение проиндексированных пенсий завершится до 25 февраля. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, те, кто получает пенсию через банк, начали получать деньги с 1 февраля, а тем, кто пользуется доставкой на дом ее привезут с 3 по 25 февраля согласно графику.
По его мнению, решение поднять пенсию показывает, что государство ответственно относится к своим соцобязательствам перед пенсионерами.
В то же время экономист Игорь Балынин рассказал о еще одной индексации пенсии для работающих пенсионеров. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что выплату увеличат с учетом пенсионных баллов с 1 августа 2025 года, а максимальная прибавка составит 437 рубля.
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«Увеличение размера пенсий на 9,5% позволит компенсировать влияние инфляции и сохранить покупательскую способность пенсионеров. В условиях текущей экономической ситуации это особенно важно», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
В то же время экономист Игорь Балынин рассказал о еще одной индексации пенсии для работающих пенсионеров. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что выплату увеличат с учетом пенсионных баллов с 1 августа 2025 года, а максимальная прибавка составит 437 рубля.
«В августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна «прибавка» к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», — отметил он.Читайте также:
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Данил Пономарев