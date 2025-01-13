В Госдуме рассказали, как уберечь дачные участки при резком потеплении зимой

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Надежная дренажная система позволит уберечь дачу при резком потеплении зимой: предотвратит застой воды и образование ледяных луж. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«С одной стороны, зимние осадки в виде дождя могут насыщать почву влагой, благодаря чему весной растения получат хороший старт для роста. <…> Например, снег можно использовать в качестве изоляции <…> С другой стороны, если морозы настигают внезапно после дождя, вода, замерзая, может повредить корневую систему растений», — поделился парламентарий в беседе с NEWS.ru.Чаплин также напомнил о важности очистки крыш и водостоков, чтобы листья и прочий мусор в этих местах в дальнейшем не привели к различным трещинам и протечкам.
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