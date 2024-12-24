В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за травму на льду

Фото: iStock/Dima Berlin
Для получения компенсации за травму, полученную из-за гололедицы, нужно, в первую очередь, получить медицинскую справку, в которой будет отражен ущерб здоровью, а также запечатлеть на фото или видео само место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. Претензию, как отмечается, нужно отправлять в управляющую компанию, к частному бизнесу или в местную администрацию — в зависимости от того, кому принадлежит территория.
«После получения необходимых документов обратитесь с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд», — поделились эксперты в беседе с RT.Тем временем в Кемеровской области властям пришлось продлить так называемый режим черного неба, ограничивающий массовые мероприятия на открытом воздухе. Как сообщает «Сiбдепо», к такому решению администрация Новокузнецка пришла из-за серьезного понижения температуры, отсутствием осадков, а также образованием температурной инверсии, что в результате задерживает смог над городом.
«В числе мер по снижения вредного воздействия смога — выезд за город, отказ от проветривания помещений, отказ от прогулок и занятий на свежем воздухе», — отмечает издание.Читайте также:
Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов
Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления
Россиянам объяснили разницу между шипованными и фрикционными шинами
Данил Пономарев