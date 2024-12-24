В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за травму на льду

Часто Козерогов называют самым сложным знаком зодиака за их равнодушие, собранность и замкнутость, однако большинство представлений о них — миф. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, те, кто смогут понять Козерогов, увидят за внешней суровостью настоящую глубину и преданность, так как их внешнее хладнокровие — это не отсутствие чувств, а способ защитить себя и близких от лишнего драматизма.