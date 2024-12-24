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В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за травму на льду

Фото: iStock/Dima Berlin

Фото: iStock/Dima Berlin

Для получения компенсации за травму, полученную из-за гололедицы, нужно, в первую очередь, получить медицинскую справку, в которой будет отражен ущерб здоровью, а также запечатлеть на фото или видео само место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. Претензию, как отмечается, нужно отправлять в управляющую компанию, к частному бизнесу или в местную администрацию — в зависимости от того, кому принадлежит территория.
«После получения необходимых документов обратитесь с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд», — поделились эксперты в беседе с RT.
Тем временем в Кемеровской области властям пришлось продлить так называемый режим черного неба, ограничивающий массовые мероприятия на открытом воздухе. Как сообщает «Сiбдепо», к такому решению администрация Новокузнецка пришла из-за серьезного понижения температуры, отсутствием осадков, а также образованием температурной инверсии, что в результате задерживает смог над городом.


«В числе мер по снижения вредного воздействия смога — выезд за город, отказ от проветривания помещений, отказ от прогулок и занятий на свежем воздухе», — отмечает издание.
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На ЦКАД запустили ещё одну многофункциональную зону
24 декабря 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На ЦКАД в Подольске начала работу ещё одна многофункциональная зона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«ЦКАД – важная дорога не только для всей Московской агломерации, но и для развития международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». На днях там открыли участок в обход деревни Малые Вязёмы, а сегодня запустили еще одну МФЗ в Подольске», – говорится в сообщении.
На территории установили современную автозаправочную станцию, здание с торговым залом и кафе. Потоки легковых и грузовых автомобилей разделили, создали инфраструктуру для автобусов и удобную зону для пешеходов. Весной ещё откроют детскую и спортивную площадки.
«Важно, чтобы на трассах не просто появлялись заправки с кофейным аппаратом, но и были продуманы все услуги, которые могут понадобиться в пути разным людям – как водителю фуры, который едет из другого региона тысячи километров, так и семье с детьми, едущей на дачу», – отметили в ведомстве.
Там пообещали, что будут открывать такие многофункциональные зоны и в других местах.

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Ясновидящая раскрыла, почему Козерогов называют самым сложным знаком зодиака
24 декабря 2024, 22:15

Фото: iStock/rawintanpin

Часто Козерогов называют самым сложным знаком зодиака за их равнодушие, собранность и замкнутость, однако большинство представлений о них — миф. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, те, кто смогут понять Козерогов, увидят за внешней суровостью настоящую глубину и преданность, так как их внешнее хладнокровие — это не отсутствие чувств, а способ защитить себя и близких от лишнего драматизма.
«Многие считают Козерогов холодными и отстраненными, но это лишь миф, вызванный их сдержанностью в проявлении эмоций. На самом деле Козероги умеют сопереживать и глубоко чувствовать, но выражают это через конкретные действия, а не на словах», — отмечает издание.
Вместе с тем эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова рассказала, как встретить год Деревянной Змеи. В разговоре с «Москвой 24» эзотерик отметила, что Новый год нужно встречать максимально активно — так, чтобы он запомнился надолго, так как символ года является представителем огненной стихии, которая связана с яркостью, эмоциями и бурными впечатлениями.
«В Новый год не стоит сидеть дома перед телевизором. Лучше поехать куда-то или пойти в гости, устроить вечеринку с друзьями, отправиться кататься на лыжах, коньках или вовсе попробовать позаниматься чем-то совершенно новым», — поделилась астролог.
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#стилист
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Аферисты убедили московского школьника отдать два сейфа с деньгами и украшениями
24 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Злоумышленники убедили 16-летнего школьника из Москвы отдать им два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами. Из-за действий мошенников семья потеряла миллионы рублей, сообщил Teлеграм-канал «Сапа».
С подростком связался неизвестный, который сказал, что он является представителем Росфинмониторинга. Он предупредил несовершеннолетнего о подозрительной активности на его аккаунте на «Госуслугах». Парень поверил звонившему. Потом ему позвонил «сотрудник ФСБ». Тот поинтересовался, есть ли в доме деньги и, узнав, что родители школьника хранят в сейфах намного больше 50 тысяч рублей, сказал ему «задекларировать» их содержимое.

В результате семья потеряла 4 миллиона рублей, 15 тысяч долларов, а ещё документы на недвижимость, люксовые часы и золотые украшения от брендов BVLGARI, Rolex, Chopard, Tiffany&Co и иных.

Уточнялось, что несовершеннолетний сам вынес сейфы из дома и отдал курьеру мошенников. На данный момент их разыскивают.

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Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге
24 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Переходить железнодорожные пути можно только в оборудованных для этого местах. Об этом жителей Мытищ предупредили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нужно также убедиться в отсутствии приближающегося поезда и дождаться на разрешающего сигнала переездной сигнализации. Для сохранения жизни ни при каких обстоятельствах не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с платформы на пути; не проходите по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора; не поднимайтесь на опоры и конструкции контактной сети», – напомнили в администрации.
Там добавили, что, находясь на железнодорожной платформе, нельзя приближаться к её краю. Стоять следует за ограничительной линией.
«Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей! Железная дорога – территория, где малейшая ошибка может привести к трагедии», – сказали в пресс-службе.
Соблюдение простых правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь, заключается в сообщении.

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#безопасность
#железная дорога
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В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву
24 декабря 2024, 21:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Замглавы городского округа Кашира Светлана Зосимова поздравила с юбилеем ветерана труда, труженицу тыла Клавдию Кирееву. Юбиляр получила поздравительные письма и подарки от президента России, губернатора Московской области и главы муниципалитета.
«На долю Клавдии Павловны пришлись тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Подростком она копала окопы и работала. После войны переехала с семьёй в Баку, выучилась на электрогазосварщика. Через несколько лет перебравшись в Каширу, женщина пришла работать на местную ГРЭС. За ответственное и добросовестное отношение к делу получила звание «Ветеран труда», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

‍‍‍Там добавили, что в 95 лет Клавдия Павловна окружена любовью и заботой большой семьи. У нее четверо детей, шестеро внуков и несколько правнуков.

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#московская область
#труд
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Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни
24 декабря 2024, 21:29

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла семье восстановить права на комфортные и безопасные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратилась жительница Коломны и рассказала, что в квартире, где женщина живёт с двумя маленькими детьми, образовалась трещина в фасадной плите. Из-за этого в помещении появилась плесень. По словам заявительницы, решить проблему не помогли ни устранение плесени, ни проведённый ремонт.
«Жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми – настоящая трагедия. Важно, чтобы каждому предоставлялись нормальные условия для жизни и воспитания детей. Чтобы оперативно помочь нашей заявительнице, я связалась с администрацией городского округа Коломна и попросила помочь. Утепление фасады было успешно выполнено. Теперь у семьи нормальные условия проживания», – рассказала правозащитница.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно, позвонив по телефону 7 (498) 602-32-20, заполнив форму на сайте.

Можно также написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав. Ещё один вариант – записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

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#московская область
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В Подольске 25 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»
24 декабря 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Подольске завершили установку стелы «Город трудовой доблести». Торжественное открытие состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Подмосковья.
«Мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам в честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести». Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Город трудовой доблести – почётное звание, установленное федеральным законом от 11 сентября 2023 года. Это звание присваивается Указом президента городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Московской области почётного звания удостоены три города: Коломна, Ступино, и Подольск. Сегодня стелы установлены в двух первых населённых пунктах.

Как отметили в министерстве, благоустройство проходило по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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Хинштейн обратился в ФАС России из-за роста цен на продукты
24 декабря 2024, 21:01

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России из-за роста цен на основные продукты питания. Об этом Хинштейн сообщил в Teлеграм-канале.
Александр Хинштейн обратил внимание, что направил обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского и попросил провести проверку на обоснованность осуществления надбавок на основные продукты питания. Он отметил, что власти регионов никак не могут контролировать формирование цен.

Врио главы Курской области подчеркнул, что за два месяца в регионе выросли цены на картофель, лук репчатый, куриные яйца, белокочанная капуста и сливочное масло. Больше чем на 50% подорожали помидоры и огурцы, уточнил Александр Хинштейн.

Он поделился, что уже смог побеседовать с главой ФАС по этому вопросу. Шаскольский пообещал, что возьмет вопрос на особый контроль, рассказал врио губернатора Курской области.

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Подмосковный центр реабилитации стал победителем Всероссийского отбора «Открыто для всех»
Подмосковный центр реабилитации выиграл Всероссийский отбор «Открыто для всех»
24 декабря 2024, 20:49

Фото: пресс-служба АСИ

Более 150 человек приняли участие в торжественном награждении победителей Всероссийского отбора «Открыто для всех», которое состоялось в Москве. Это победители, эксперты и партнёры отбора, который проводит Агентство стратегических инициатив, сообщили в пресс-службе АСИ.
«Мы развиваем направление инклюзии как тренд будущего. То, что делают участники проекта «Открыто для всех», важно не только для людей с инвалидностью, но и для каждого из нас, наших детей, всей нашей страны. В проекте мы делаем ставку на бизнес-среду как надёжного партнёра государства. Все мы пользуемся разными товарами и услугами, проводим время с семьёй за пределами дома, работаем, учимся. Важно, чтобы всё, что нас окружает, было доступно и открыто для всех», – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба АСИ

Проект демонстрирует лучшие примеры инклюзивных практик.
«Инклюзивные договоры подписали уже 1,5 тыс. предприятий, хотя пионеров были единицы. Больше тысячи компаний внедряют инклюзивные практики, тиражируют то, что достойно. Для нашего общества это имеет огромное значение. Практики внедряются в магазинах, на транспорте, на предприятиях сферы услуг. Жизнь людей с ограниченными возможностями. становится более комфортной, полной и радостной», – сказал начальник управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета «Открыто для всех» Сергей Новиков.
Фото: пресс-служба АСИ

Награда в специальной номинации «Эффективная реабилитация» досталась Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Он отмечен за внедрение практики «Производственно-интеграционные мастерские «Империя ремёсел». Полный список награждённых можно найти на сайте.

В этом году на отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов России.

Проект позволяет выявить проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, предоставить решения, способствующие развитию общества равных возможностей.

«Открыто для всех» аккумулирует практики из самых разных сфер – от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь.

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#подмосковье
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