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Климатолог раскрыл опасности глобального потепления

Климатолог Юрганов: глобальное потепление может привести к засухам и ураганам
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глобальное потепление, давно ставшее реальностью XXI века, способно привести к затоплению прибрежных районов, засухам и ураганам. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов. По его словам, основными причинами повышения средней температуры Земли и атмосферы является деятельность человека — сжигание ископаемых, вырубка лесов, сельское хозяйство и промышленность.
«К чему может привести глобальное потепление? Например, к таянию ледников и повышению уровня моря. Не исключаются затопление прибрежных районов и нарушение экосистем. Кроме того, глобальное потепление может привести к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как засухи, наводнения и ураганы. Безусловно, повышение температуры воздуха может привести к росту числа заболеваний человека, связанных с жарой и влажностью», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.
Климатолог подчеркнул, что глобальное потепление действительно происходит, оно не миф и не вымысел. По его информации, за последний век средняя температура планеты выросла на 1,1 градус, что вызвало таяние ледников, повышение уровня моря и изменение погоды.



Юрганов считает, что с глобальным потеплением следует бороться совместными усилиями всего человечества.
«В научных кругах уже давно идут разговоры о том, что необходимо экстренно принимать меры, чтобы не допустить глобального потепления, но каждый человек должен начать с себя, и тогда лишь человечество сможет избежать природного апокалипсиса», — заключил он.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.

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#меры
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В Свердловской области зафиксирована вспышка сифилиса среди мигрантов
25 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Kitsawet Saethao

В Свердловской области зафиксировали вспышку сифилиса среди иностранных граждан, работающих по трудовым патентам. За восемь месяцев 2024 года выявлен 151 случай заболевания.
На рост заболеваемости этой болезнью обратил внимание кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН, бывший главный врач областного кожно-венерического диспансера Николай Струин. Его слова приводит сетевое издание «ЕАН». Если за первые три месяца текущего года в Свердловской области было зафиксировано 42 случая сифилиса, то за полгода — уже 78 случаев, а за восемь месяцев — 151 случай.

По словам Струина, это на 11,1% больше, чем за весь 2023 год. За июль-август количество заболевших иностранцев увеличилось вдвое по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года.

По мнению специалиста, эти цифры могут быть даже заниженными, так как многие мигранты проходят обследования в частных клиниках, данные откуда не всегда попадают в официальную статистику.

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#заболевания
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В Раменском молодежно-подростковом клубе прошли соревнования по жиму лёжа
25 ноября 2024, 13:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском в молодежно-подростковом клубе «Атлет» прошли состязания по жиму лежа. Перед началом соревнований все участники прошли необходимую подготовку, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Благодаря работе ассистентов-страховщиков спортсмены смогли безопасно и плавно снять штангу со стойки, обеспечивая тем самым безопасность и плавность движений. Судьи внимательно следили за соблюдением правил, таких как правильное положение рук на грифе, корректная стартовая позиция и неподвижность во время жима.

Когда прозвучал сигнал «СТАРТ» атлеты с невероятной силой и упорством жали штангу, поднимая её вверх. Во время соревнований были продемонстрированы впечатляющие результаты, и борьба за первое место продолжалась до самого конца.

В результате прошедших соревнований места распределились следующим образом.

Участники от 14 до 17 лет:

1 место: Клещатников Владимир, собственный вес - 63кг, жим 102,5кг

2 место: Пичурин Михаил, собственный вес - 79кг, жим 105кг

3 место: Рыженко Александр, собственный вес - 62кг, жим 80кг

Участники старше 18 лет:

1 место: Евдокимов Григорий, собственный вес - 65,5кг, жим 80кг

2 место: Глижин Игорь, собственный вес - 82кг, жим 97,5кг

3 место: Антонян Гарник, собственный вес - 84кг, жим 87,5кг

Призеров наградили дипломами и специальными призами.

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#безопасность
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#раменский городской округ
#подмосковье
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Гидрометцентр: большая часть недели в Москве пройдет без осадков
25 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/AlexImages

Большая часть наступившей недели пройдет преимущественно без осадков. Об это сообщает Гидрометцентр России. Небольшой и умеренный снегопад в столичном регионе, как отмечается, прогнозируется лишь в четверг.
«Большую часть недели столичный регион будет находиться под влиянием антициклонов, который обеспечит погоду преимущественно без осадков. Лишь в четверг с прохождением атмосферного фронта с запада, с которым будет связана смена одного антициклона другим, прогнозируется снег небольшой и умеренной интенсивности», — сказано в материале, передает Агентство городских новостей «Москва».
В сообщении говорится, что температура воздуха на нынешней неделе будет колебаться в небольших интервалах вблизи климатической нормы.

Однако столь стабильная погода ожидается не во всей России. К примеру, в Кузбассе тем временем обещают мощные температурные качели, от -18 ночью до 2 днем, сообщает «Сiбдепо». Вместе со столь серьезным температурным разрывом на этой неделе синоптики прогнозируют переменную облачность, туманы, изморозь и гололедицу.

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#температура
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#регион
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Синоптик Позднякова назвала самую холодную ночь на неделе
Синоптик Позднякова: замерзшая вода и гололедица станут самым неприятным сюрпризом погоды
25 ноября 2024, 12:45

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Ноябрь радует жителей Москвы и Подмосковья своей благоприятной погодой, но долго ли она еще будет, и когда ожидать первых зимних холодов?
Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала про самый неприятный погодный сюрприз на наступившей неделе.

«Замерзшая вода и гололедица станут самым неприятным моментом погоды в последних числах ноября. Погода будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому до среды будет облачно с прояснениями без существенных осадков. В ночные часы температуры будут понижаться до отрицательных значений, но небольших. Самая прохладная ночь ожидается на среду до -6, -8 градусов. К утру небо затянут облака, осадков не будет, но отрицательная температура удержится», — поделилась прогнозом синоптик.

По ее словам, начиная с четверга погода будет формировать небольшой волновой циклон, который проявит себя небольшим снегом.

«А в пятницу снег сменится осадками, температура может стать положительной. В субботу и воскресенье ожидается довольно теплый антициклон. Ветер на предстоящей неделе будет 2-7 м/с. Мы будем ощущать ту температуру, которую будет показывать термометр на станциях», — сказала специалист.

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Директора ДК «Сатурн» наградили знаком отличия и благодарственным письмом
25 ноября 2024, 12:37

Директор Дома культуры «Сатурн» Василий Строилов был награждён знаком отличия и благодарственным письмом Московской областной Думы. Награду ему вручил депутат Совета депутатов Раменского городского округа Дмитрий Букликов за активную добровольческую деятельность, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Благодарю за поддержку Игоря Юрьевича Брынцалова и всех депутатов, кто помогает развивать наш родной округ и культуру. Эта награда — неожиданный, но очень ценный жест. Спасибо за доверие и за стимул продолжать работу», — написал Строилов в социальных сетях.
Он также отмечает, что награждение для него стал для него полной неожиданностью. Он не рассчитывал на признание и просто исполнял свою работу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

«Я даже не думал о благодарностях и наградах. Все произошло совершенно случайно, когда во время репетиции новогодних мероприятий Дмитрий Букликов вручил мне этот знак отличия от Московской областной Думы», — рассказал директор ДК «Сатурн».
В тексте благодарственного письма подчеркивается важность его добровольной работы, в частности, связанной с поддержкой семей участников специальной военной операции.

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#раменский городской округ
#подмосковье
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Раменские гимназисты победили в этнографической игре ВШЭ
25 ноября 2024, 12:37

Фото: пресс-служба

Гимназисты из подмосковного Раменского одержали победу на первом этапе этнографической игры «Малая родина – большая страна» в Высшей школе экономики, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Задания были направлены на знание особенностей России, её административного устройства, географии, а также на знание особенностей разных народов, их культуры и символов», — рассказал староста 10 «В» класса Раменской гимназии Всеволод Гоженко.
По итогам игры члены команды Раменской гимназии получили дипломы победителей и сертификат на экскурсионную поездку в Уфу — столицу Башкортостана.

Всего в игре «Малая родина – большая страна» приняли участие приняли участие около 10 тысяч школьников из таких регионов, как Свердловская область, Башкортостан, Москва, Воронежская область и Подмосковье.

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#конкурс
#победители
#школьники
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Глава городского округа Раменский решил проблемы с освещением в ЖК «Березовая роща»
25 ноября 2024, 12:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Во время личного приёма 11 ноября к главе района Эдуарду Малышеву обратилась инициативная группа жильцов ЖК «Берёзовая роща». Они рассказали о множестве проблем, возникших после сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, сообщает администрации городского округа Раменский.
Малышев отправился на место вместе с профильными заместителями и представителями всех ответственных организаций, чтобы лично изучить ситуацию и принять меры для её исправления.

Проблемы с освещением на территории ЖК были решены. Были установлены временные рамки для устранения других недостатков, о которых сообщили жители. Определили ответственных лиц.

Кроме того, во время встречи подробно обсудили перспективы развития социальной инфраструктуры рядом с жилым комплексом.

«Спасибо жителям за конструктивные замечания и откровенный разговор. До окончательного решения всех заявленных проблем они остаются на контроле администрации Раменского городского округа», — написал в социальных сетях глава округа.
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#жк
#меры
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#подмосковье
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Подопечный фонда «Дари свет» встретился со школьниками Раменского
25 ноября 2024, 12:18

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Молодой житель посёлка Удельная Михаил Голубев, несколько лет назад перенесший инсульт и пользующийся поддержкой благотворительного фонда «Дари свет», встретился с учениками школа №26 Раменского городского округа.
Михаил, ранее передвигавшийся на инвалидной коляске, на встрече сумел обойтись без неё.

«Я рыдала, когда Миша приехал без коляски. Он два с половиной месяца был на реабилитации и достиг колоссального прогресса — сам вышел из машины и медленно, с помощью мамы, пришел к ребятам. Без помощи, без подставки. Он такой борец», — поделилась учредительница фонда «Дари свет» Светлана Брюханова.
Во встрече приняли участие школьный волонтерский отряд «Беркут», сборная школы по баскетболу и другие. Волонтёрам и спортсменам вручили благодарственные письма за помощь Михаилу. Затем состоялся товарищеский матч по баскетболу, в ходе которого Михаил сам сделала несколько бросков в кольцо. Ребята взяли с него слово, что скоро он придёт играть к ним в команду.

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Чемпионки России рассказали, как приготовить идеальную пиццу
25 ноября 2024, 12:04

Фото: istockphoto / Wirestock

Вера и Надежда Ивахины из городского округа Раменский завоевали четыре награды на Чемпионате России по пицце — 2024 и Кубке пиццайоло. Они поделились секретами приготовления идеальной пиццы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Тесто — это 90 % успеха пиццы. Вроде бы ингредиенты плюс минус одни, но есть золотой стандарт. Это мука, вода (мы используем ледяную), сахарная пудра, соль, сухие инстантные дрожжи и оливковое масло. Большую роль играет соотношение муки и воды в тесте. Ни молока, ни яиц в составе нет», — рассказала Вера.
Один из ключевых моментов — созревание теста в холодильнике в течение 96 часов или хотя бы суток при температуре от 2 до 4 градусов. Затем оно должно расстояться и нагрелось примерно до 22 градусов. Так тесто становится эластичным.

Поверхность стола посыпают семулой — крупкой из твёрдой пшеницы, похожей на манку. Шарик теста раскатывают руками от центра к краям, оставляя бортики. На правильно раскатанном тесте должны быть видны маленькие пузырьки.

«Мы выпекаем пиццу в подовой печи. Конечно, в идеале делать это в дровяной, это совершенно другое качество продукта и визуал пиццы, но что имеем, то имеем. Выставляется температура на 380-420 градусов для классической пиццы. Точная температура зависит от степени гидратации теста», — поделилась Надежда.
Вера и Надежда подчёркивают, что постоянное совершенствование навыков важно в любом деле, и именно поэтому они участвовали в чемпионате.

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