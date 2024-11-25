Климатолог раскрыл опасности глобального потепления

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Глобальное потепление, давно ставшее реальностью XXI века, способно привести к затоплению прибрежных районов, засухам и ураганам. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов. По его словам, основными причинами повышения средней температуры Земли и атмосферы является деятельность человека — сжигание ископаемых, вырубка лесов, сельское хозяйство и промышленность.
«К чему может привести глобальное потепление? Например, к таянию ледников и повышению уровня моря. Не исключаются затопление прибрежных районов и нарушение экосистем. Кроме того, глобальное потепление может привести к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как засухи, наводнения и ураганы. Безусловно, повышение температуры воздуха может привести к росту числа заболеваний человека, связанных с жарой и влажностью», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.Климатолог подчеркнул, что глобальное потепление действительно происходит, оно не миф и не вымысел. По его информации, за последний век средняя температура планеты выросла на 1,1 градус, что вызвало таяние ледников, повышение уровня моря и изменение погоды.
Юрганов считает, что с глобальным потеплением следует бороться совместными усилиями всего человечества.
«В научных кругах уже давно идут разговоры о том, что необходимо экстренно принимать меры, чтобы не допустить глобального потепления, но каждый человек должен начать с себя, и тогда лишь человечество сможет избежать природного апокалипсиса», — заключил он.Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.
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