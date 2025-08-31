В Госдуме рассказали, какие подарки не запрещено дарить учителям
Депутат Буцкая: стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тыс. рублей
Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
К таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для занятий с детьми, отметила депутат.
«Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», — пояснила Буцкая.
По ее мнению, родители должны сохранять доказательства стоимости подарков. Она настоятельно рекомендовала хранить чек, так как его наличие поможет избежать возможных вопросов.