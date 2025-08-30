В наукограде Серпухов определили вектор развития образования на новый период

30 августа 2025, 17:19

Фото: пресс-служба Администрации Серпухова г.о.

В Серпухове на базе школы №18 состоялась ежегодная педагогическая конференция. Мероприятие было организовано при поддержке городской администрации и Управления образования. В работе конференции приняли участие представители федеральных образовательных и культурных учреждений.





В ходе мероприятия обсуждались вопросы внедрения инновационных педагогических стратегий, интеграции науки и образования, а также роль школьных музеев. Особое внимание было уделено реализации федерального проекта «Разговоры о важном».



Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил важность развития образования в Серпухове.

«Развитие образования в наукограде Серпухов не просто актуально – оно необходимо для создания будущего, в котором молодое поколение будет готово к вызовам времени и сможет внести свой вклад в развитие муниципалитета, региона и страны в целом. Образование — это не только обучение, но и инвестиция в будущее. Важно, чтобы Серпухов стал не только территорией получения качественного образования, но и привлекал молодые педагогические кадры», — заявил Шимко.