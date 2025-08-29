Дубненская школа станет участником эксперимента по внедрению ИИ в образование
Школа №10 в Дубне в этом году примет участие в пилотном проекте по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Помощниками на основе ИИ будут пользоваться как школьники, так и педагоги, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Десятая школа вступила в эту программу. Как участники пилотного проекта они будут показывать пример всем учреждениям. Искусственный интеллект – сфера, которая развивается сейчас во всех отраслях. Мы сами будем учиться и учить наших детей», – рассказала о проекте замглавы городского округа Светлана Жаленкова
С 15 октября в школах Московской области запустят «Умный помощник учителя». Искусственный интеллект будет проверять рукописные тексты, находить ошибки и рекомендовать оценки. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, время проверки тетрадей должно сократиться с двух часов до 15 минут в день.