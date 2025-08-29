Дубненская школа станет участником эксперимента по внедрению ИИ в образование

29 августа 2025, 21:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Школа №10 в Дубне в этом году примет участие в пилотном проекте по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Помощниками на основе ИИ будут пользоваться как школьники, так и педагоги, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.







«Десятая школа вступила в эту программу. Как участники пилотного проекта они будут показывать пример всем учреждениям. Искусственный интеллект – сфера, которая развивается сейчас во всех отраслях. Мы сами будем учиться и учить наших детей», – рассказала о проекте замглавы городского округа Светлана Жаленкова