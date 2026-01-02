«Недопустимо»: Хирург спас руку шестилетнего ребёнка после взрыва фейерверка

02 января 2026, 18:44

Детский хирург Игорь Дюг призвал ввести штрафы за продажу пиротехники детям

Фото: Istock/SerrNovik

Хирург Педиатрического университета Игорь Дюг прооперировал шестилетнего петербуржца, у которого в руке взорвался салют. Врач объяснил, как малыш получил травму, и предупредил об опасности пиротехники.





Мальчик схватил фейерверк, в котором сработал последний заряд. Взрыв серьёзно повредил кисть. В беседе с изданием «Петербургский дневник» Дюг рассказал, что операция длилась три часа.



Врач отметил, что повреждённые нервы и сосуды удалось сохранить. Теперь рука в гипсе, но полное восстановление её функций не гарантировано. Хирург подчеркнул, что подобные травмы от пиротехники поступают регулярно.

«По моему мнению, позволять детям запускать пиротехнику недопустимо... Я считаю, что должны работать штрафные санкции за продажу пиротехники несовершеннолетним, за её неправильное использование, за запуск в неустановленных местах», — заявил детский врач.