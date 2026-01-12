В Госдуме рассказали, когда россиянам снова ждать 12-дневных каникул

12 января 2026, 09:16

Депутат Бессараб: 12-дневные новогодние каникулы повторятся только в 2032 году

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ожидается, что следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а рекордные 12-дневные праздники повторятся только в 2032 году. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.