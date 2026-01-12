В Госдуме рассказали, когда россиянам снова ждать 12-дневных каникул
Ожидается, что следующие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а рекордные 12-дневные праздники повторятся только в 2032 году. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат напомнила, что производственный календарь утверждается ежегодно. По ее мнению, уже сейчас можно говорить о том, что длинные новогодние каникулы стали устойчивой традицией.
Парламентарий отметила, что в 2027 году продолжительность праздников, вероятно, составит 11 дней с учетом выходного 31 декабря 2026 года. Максимальная же продолжительность отдыха в 12 дней подряд возможна лишь в 2032 году, так как тогда 11 января выпадает на воскресенье.
Бессараб добавила, что такие продолжительные новогодние праздники особенно важны для семей, так как в этот период школьные каникулы у детей совпадают с выходными у работающих родителей.
