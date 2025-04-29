Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?

28 апреля на 84-м году жизни скончался Алексей Крыченков — легенда советского и российского кино, больше всего известный по ролям в фильмах «Девчата» и сериалу «Хождение по мукам». О его кончине сообщил Центральный академический театр Российской армии, где актер служил более 60 лет.