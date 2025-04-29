Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?

Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Девчат»)
28 апреля на 84-м году жизни скончался Алексей Крыченков — легенда советского и российского кино, больше всего известный по ролям в фильмах «Девчата» и сериалу «Хождение по мукам». О его кончине сообщил Центральный академический театр Российской армии, где актер служил более 60 лет.
Карьера в театре и киноАлексей Крыченков родился 23 февраля 1942 года в Верхней Салде Свердловской области. С 1965 года связал жизнь с театром, пройдя службу в команде актёров-военнослужащих, после чего его сразу пригласили в труппу театра. За 62 года на сцене он сыграл десятки ролей, включая Шута в «Смерти Иоанна Грозного» и Вадима в «Надежде Миловановой».
«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене. (....) Мы глубоко скорбим вместе со всеми почитателями творчества и таланта выдающего актера», — передали в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)
В кино Крыченков дебютировал молодым парнем, сыграв беспризорника Окурка в фильме «Ветер» (1959). Мировую известность ему принесла роль Алеши Великанова в комедии «Девчата» (1961). Всего в фильмографии актера — более 60 работ, включая ленты «Председатель», «Бабье царство», сериалы «Михайло Ломоносов» и «Мент в законе», а также «Хождение по мукам».
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Личная жизнь и признание заслугАлексей Крыченков избегал публичности. The Voice сообщает, что он был женат и воспитал дочь. Последние годы актер жил в Одинцово, поддерживая связь с коллегами. В 1993 году ему присвоили звание «Заслуженный артист России». Алексей также был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».
«В памяти зрителей навсегда сохранятся театральные и киноработы Алексея Федоровича, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Память о нем навсегда останется в сердцах его коллег и зрителей», — указывало руководство театра в некрологе.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Ералаша» — «Эксперимент Брыкина»)
Актер поддерживал попеременный контакт с Надеждой Румянцевой, звездой «Девчат».
«Я долгое время жил в Одинцово, куда нужно было ехать от Белорусского вокзала, а Надя по этой же ветке ездила к своей маме, которая жила в поселке Жаворонки. И вот как-то захожу в вагон, вижу: сидит Надежда Васильевна! На руках она держала маленькую собачку, очень любила животных, всегда подкармливала бездомных собак и котов», — рассказывал Крыченков.Их последняя встреча произошла в электричке незадолго до смерти Надежды в 2008 году.
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