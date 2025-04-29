«Улетевшая в космос»: Айза высказалась о последнем выпуске «Сокровищ императора», поразилась Глюкозе и не оценила Дубцову

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)
Айза поделилась впечатлениями от шоу «Сокровища императора», назвав Глюкозу доброй, а поведение Ирины Дубцовой сомнительным. Четвертый выпуск второго сезона реалити на ТНТ вышел накануне, и бывшая супруга Гуфа тоже оказалась в числе фанатов проекта.
В новом выпуске к участникам присоединились Алена Жигалова и Дана Борисова, знакомые зрителям по шоу «Звезды в джунглях». Пара была в шаге от проигрыша, однако сумела остаться в проекте, избежав вылета. Девушки обошли Глюкозу и ее визажиста Анну Максумову, и знаменитая певица призналась, что расплакалась от чувств — очень жаль было проиграть и тем самым подвести болевших за нее фанатов.
Айза в блоге по-доброму назвала Дану из новой пары смешной, «улетевшей в космос».
Кстати, одним из участников на проекте «Сокровища императора» является 39-летний Натан, они с Ириной работают как настоящие партнеры. В последнем выпуске рэпер с недовольством отметил, что Дана не удержалась и сразу же напомнила ему о любовных похождениях.
Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес еще во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.
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Айза в блоге по-доброму назвала Дану из новой пары смешной, «улетевшей в космос».
Алена Жигалова и Дана Борисова (Фото: Telegram @alenablin)
«Мы пока только осматриваемся, изучаем местность и других участников… Но будьте уверены — до взрыва эмоций и урагана событий осталось недолго», — писала в личном блоге Жигалова, словно предсказывая подобную реакцию от зрителей.Покинувшую проект Глюкозу Айза оценила очень высоко, осыпав ее комплиментами, а вот Ирина Дубцова, напротив, не впечатлила блогершу своими действиями. Это не удивительно — Дубцова уже не раз подвергалась критика за время шоу, чаще всего зрители недовольны ее «излишними капризами».
«Ух! Досмотрела четвертую серию. Глюкоза такая классная! Мне прямо понравилась очень! Добрая такая, отзывчивая и не подлая! Дана Борисова улетевшая в космос. Смешная. Магомеды крутые! Дубцова вообще не очень», — указала Айза.
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram @natanonline)
Кстати, одним из участников на проекте «Сокровища императора» является 39-летний Натан, они с Ириной работают как настоящие партнеры. В последнем выпуске рэпер с недовольством отметил, что Дана не удержалась и сразу же напомнила ему о любовных похождениях.
Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес еще во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева