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«Улетевшая в космос»: Айза высказалась о последнем выпуске «Сокровищ императора», поразилась Глюкозе и не оценила Дубцову

Айза поделилась впечатлениями от участников шоу «Сокровища императора» в 4 выпуске
Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* @aizalovesam)

Айза поделилась впечатлениями от шоу «Сокровища императора», назвав Глюкозу доброй, а поведение Ирины Дубцовой сомнительным. Четвертый выпуск второго сезона реалити на ТНТ вышел накануне, и бывшая супруга Гуфа тоже оказалась в числе фанатов проекта.
В новом выпуске к участникам присоединились Алена Жигалова и Дана Борисова, знакомые зрителям по шоу «Звезды в джунглях». Пара была в шаге от проигрыша, однако сумела остаться в проекте, избежав вылета. Девушки обошли Глюкозу и ее визажиста Анну Максумову, и знаменитая певица призналась, что расплакалась от чувств — очень жаль было проиграть и тем самым подвести болевших за нее фанатов.

Айза в блоге по-доброму назвала Дану из новой пары смешной, «улетевшей в космос».

Алена Жигалова и Дана Борисова (Фото: Telegram @alenablin)
«Мы пока только осматриваемся, изучаем местность и других участников… Но будьте уверены — до взрыва эмоций и урагана событий осталось недолго», — писала в личном блоге Жигалова, словно предсказывая подобную реакцию от зрителей.
Покинувшую проект Глюкозу Айза оценила очень высоко, осыпав ее комплиментами, а вот Ирина Дубцова, напротив, не впечатлила блогершу своими действиями. Это не удивительно — Дубцова уже не раз подвергалась критика за время шоу, чаще всего зрители недовольны ее «излишними капризами».

«Ух! Досмотрела четвертую серию. Глюкоза такая классная! Мне прямо понравилась очень! Добрая такая, отзывчивая и не подлая! Дана Борисова улетевшая в космос. Смешная. Магомеды крутые! Дубцова вообще не очень», — указала Айза.
Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram @natanonline)

Кстати, одним из участников на проекте «Сокровища императора» является 39-летний Натан, они с Ириной работают как настоящие партнеры. В последнем выпуске рэпер с недовольством отметил, что Дана не удержалась и сразу же напомнила ему о любовных похождениях.

Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес еще во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.

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Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?

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Умер актер фильма «Девчата» и сериала «Хождение по мукам» Алексей Крыченков — чем запомнился великий артист?
Актер из «Девчат» и «Хождения по мукам» Алексей Крыченков скончался в 83 года
29 апреля 2025, 01:08

Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Девчат»)

28 апреля на 84-м году жизни скончался Алексей Крыченков — легенда советского и российского кино, больше всего известный по ролям в фильмах «Девчата» и сериалу «Хождение по мукам». О его кончине сообщил Центральный академический театр Российской армии, где актер служил более 60 лет.

Карьера в театре и кино

Алексей Крыченков родился 23 февраля 1942 года в Верхней Салде Свердловской области. С 1965 года связал жизнь с театром, пройдя службу в команде актёров-военнослужащих, после чего его сразу пригласили в труппу театра. За 62 года на сцене он сыграл десятки ролей, включая Шута в «Смерти Иоанна Грозного» и Вадима в «Надежде Миловановой».

«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене. (....) Мы глубоко скорбим вместе со всеми почитателями творчества и таланта выдающего актера», — передали в пресс-службе Центрального академического театра Российской армии.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из сериала «Хождение по мукам»)

В кино Крыченков дебютировал молодым парнем, сыграв беспризорника Окурка в фильме «Ветер» (1959). Мировую известность ему принесла роль Алеши Великанова в комедии «Девчата» (1961). Всего в фильмографии актера — более 60 работ, включая ленты «Председатель», «Бабье царство», сериалы «Михайло Ломоносов» и «Мент в законе», а также «Хождение по мукам».

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Личная жизнь и признание заслуг

Алексей Крыченков избегал публичности. The Voice сообщает, что он был женат и воспитал дочь. Последние годы актер жил в Одинцово, поддерживая связь с коллегами. В 1993 году ему присвоили звание «Заслуженный артист России». Алексей также был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

«В памяти зрителей навсегда сохранятся театральные и киноработы Алексея Федоровича, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Память о нем навсегда останется в сердцах его коллег и зрителей», — указывало руководство театра в некрологе.
Алексей Крыченков (Фото: кадр из «Ералаша» — «Эксперимент Брыкина»)

Актер поддерживал попеременный контакт с Надеждой Румянцевой, звездой «Девчат».

«Я долгое время жил в Одинцово, куда нужно было ехать от Белорусского вокзала, а Надя по этой же ветке ездила к своей маме, которая жила в поселке Жаворонки. И вот как-то захожу в вагон, вижу: сидит Надежда Васильевна! На руках она держала маленькую собачку, очень любила животных, всегда подкармливала бездомных собак и котов», — рассказывал Крыченков.
Их последняя встреча произошла в электричке незадолго до смерти Надежды в 2008 году.

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«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля
Брутян и Прилучный выложили видео взросления сына и впервые показали его лицо
29 апреля 2025, 00:11

Павел Прилучный с сыном Микаэлем (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный трогательно поздравили сына Микаэля с двухлетием, впервые показав его лицо в соцсетях. Видео с малышом, унаследовавшим голубые глаза отца, растопило сердца поклонников. Звездные родители поделились нежными моментами взросления своего «принца».
28 апреля Микаэлю, младшему сыну 37-летнего актера «Жизнь по вызову», исполнилось два года. Зепюр и Павел выложили ролик, запечатлевший этапы жизни мальчика: от коляски с соской до прогулок с отцом в Дубае и визитов на съемочную площадку.

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Микаэль растет в комфортной обстановке — отношения Зепюр с Павлом полны спокойной романтики. Например, в их доме всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

В подписи к ролику в честь дня рождения мальчика родители назвали сына своей «жизнью», пожелав ему сохранять волшебство и дарить им смех и объятия.

«Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С Днём рождения, наша жизнь», — поделились Зепюр и Павел.
Звездные друзья, включая Лизу Моряк и Яну Студилину, восхитились красотой Микаэля, а теща Гаяне Согомонян назвала это «безусловной любовью».

Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)

Микаэль — первый ребенок Зепюр, тогда как у Павла есть еще 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от Агаты Муцениеце. Тимофей живет с отцом, и Павел делает всё возможное, чтобы его отношения с бывшей женой не сказались на мальчике. Звезда российского кино также прививает сыну любовь к спорту: недавно Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.

«Входим в новый спорт», – радостно писал актёр в личном блоге.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян с детьми (Фото: Instagram* @bugevuge)

А вот Муцениеце было непросто смириться с выбором сына жить с отцом — в начале апреля она признавалась, что ситуация ее настолько трогает что бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу.

«Теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все «Догадки…» снимаю», — беспокойно отмечала актриса.
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Сын Агаты Муцениеце встретился с ней в театре-кабаре

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Держит в трансе»: Брэд Питт опасается за детей из-за Анджелины Джоли
Актер Брэд Питт опасается, что Анджелина Джоли делает из дочери Шайло свою копию
28 апреля 2025, 19:37

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Брэд Питт опасается, что его экс-супруга Анджелина Джоли слишком сильно влияет на их общих детей. Об этом информирует RadarOnline.
Актер переживает за дочь Шайло, которую якобы превращают в копию матери. Накануне 18-летняя девушка набила первую татуировку с символом знака зодиака Джоли. Также Шайло начала отращивать волосы, напоминая Анджелину.

Стоит отметить, что в августе 2024 года девушка отказалась от фамилии отца.

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*Запрещен в РФ
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«От греха подальше»: Филипп Киркоров принял важное решение после инцидента на концерте
Киркоров пообещал не использовать куртку с пиротехникой после инцидента
28 апреля 2025, 18:52

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров сделал заявление после опасного инцидента на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.
Поп-король пообещал больше не использовать куртку с пиротехникой на своих концертах. Артист отметил, что никого не винит в произошедшем.

«Фил жив-здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше», — написала Рудковская.

Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.

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*Запрещен в РФ
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«Оскорбляет русскую культуру»: Урганта призвали одуматься после песни Газманова, переделанной под «гимн Израиля»
Депутат Иванов призвал Урганта одуматься после израильский версии песни «Москва»
28 апреля 2025, 18:51

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Ведущий Иван Ургант должен одуматься после исполнения песни «Москва» Олега Газманова, которую он переделал под «гимн Израиля». Об этом заявил депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что раньше Ургант был любимым и многими уважаемым артистом, а теперь решил «переобуться», оскорбив русскую культуру, символы и ценности.
«Иван Ургант долгие годы радовал российскую публику своим творчеством, был любим и уважаем многими. И вот теперь мы видим, как он, по сути, «переобувается» на глазах. Своими деяниями он не просто предает свою аудиторию, но и оскорбляет русскую культуру, ее символы и ценности», — посетовал депутат.
Иванов подчеркнул, что нельзя так переиначивать патриотические песни. По его мнению, выходка ведущего показывает его неуважение к российскому народу.

Он также призвал Урганта вспомнить, откуда он родом и как его поддерживала российская аудитория.

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