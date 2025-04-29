«Ласковые объятия и громкий смех»: Зепюр Брутян и Павел Прилучный под праздник впервые показали лицо сына Микаэля

Павел Прилучный с сыном Микаэлем (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)
Зепюр Брутян и Павел Прилучный трогательно поздравили сына Микаэля с двухлетием, впервые показав его лицо в соцсетях. Видео с малышом, унаследовавшим голубые глаза отца, растопило сердца поклонников. Звездные родители поделились нежными моментами взросления своего «принца».
28 апреля Микаэлю, младшему сыну 37-летнего актера «Жизнь по вызову», исполнилось два года. Зепюр и Павел выложили ролик, запечатлевший этапы жизни мальчика: от коляски с соской до прогулок с отцом в Дубае и визитов на съемочную площадку.
Микаэль растет в комфортной обстановке — отношения Зепюр с Павлом полны спокойной романтики. Например, в их доме всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.
Микаэль — первый ребенок Зепюр, тогда как у Павла есть еще 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от Агаты Муцениеце. Тимофей живет с отцом, и Павел делает всё возможное, чтобы его отношения с бывшей женой не сказались на мальчике. Звезда российского кино также прививает сыну любовь к спорту: недавно Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.
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Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)
Микаэль растет в комфортной обстановке — отношения Зепюр с Павлом полны спокойной романтики. Например, в их доме всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.
Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)В подписи к ролику в честь дня рождения мальчика родители назвали сына своей «жизнью», пожелав ему сохранять волшебство и дарить им смех и объятия.
«Наш любимый принц Микаэль! Спасибо, что выбрал нас своими родителями. Береги в себе волшебство, свет и чудо. Напевай свои-наши самые любимые песенки, здоровайся с весенним ветром как со своим другом, дари нам свои самые ласковые объятия и громкий смех. С Днём рождения, наша жизнь», — поделились Зепюр и Павел.Звездные друзья, включая Лизу Моряк и Яну Студилину, восхитились красотой Микаэля, а теща Гаяне Согомонян назвала это «безусловной любовью».
Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного Микаэль (Фото: кадр видео Instagram* @zepyur_brutyan)
Микаэль — первый ребенок Зепюр, тогда как у Павла есть еще 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от Агаты Муцениеце. Тимофей живет с отцом, и Павел делает всё возможное, чтобы его отношения с бывшей женой не сказались на мальчике. Звезда российского кино также прививает сыну любовь к спорту: недавно Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.
«Входим в новый спорт», – радостно писал актёр в личном блоге.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с детьми (Фото: Instagram* @bugevuge)А вот Муцениеце было непросто смириться с выбором сына жить с отцом — в начале апреля она признавалась, что ситуация ее настолько трогает что бывает тяжело сосредоточиться даже во время съемок развлекательных шоу.
«Теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит! А я все «Догадки…» снимаю», — беспокойно отмечала актриса.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева