Врач‑сомнолог рассказала, кому нельзя спать на спине
Сон на спине может усилить храп и вызвать остановку дыхания. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-сомнолог, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
По словам специалиста, причина кроется в анатомических особенностях. Когда человек спит на спине, корень языка и мягкое небо смещаются назад, частично или полностью перекрывая дыхательные пути. По этой причине усиливается храп.
В то же время сомнолог отметила и несомненные преимущества сна на спине с точки зрения здоровья позвоночника. В этой позе он сохраняет нейтральное положение, благодаря чему нагрузка на шейный и поясничный отделы оказывается минимальной. Кроме того, отсутствие контакта лица с подушкой снижает вероятность образования морщин, добавила Магомедова.
