Россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий в экзотические страны
Россиянам посоветовали не ездить в экзотические страны из-за угрозы лихорадки Эбола. Рекомендацию дал в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он указал, что приближается сезон отпусков, и многие россияне традиционно стремятся в экзотические поездки. Однако подобные направления для путешествий связаны с повышенным риском.
Онищенко призвал граждан серьезнее относиться к потенциальной опасности и помнить, что вирус Эбола крайне заразен. Его можно подхватить не только во время поездки в Африку, большое количество тропических маршрутов будет представлять угрозу. По словам академика, от медицины зависит многое, но не менее важную роль играет индивидуальная бдительность туриста и его забота о собственном здоровье.
