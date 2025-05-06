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В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

В 2025 году некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.
По его словам, социальная доплата к пенсии полагается в случае, если совокупный доход пенсионера (включая пенсию и все меры социальной поддержки) ниже установленного прожиточного минимума.

«Этот минимум различается по регионам: в одних субъектах он выше федерального значения, в других — ниже. Если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная», — пояснил Говырин.

Назначение федеральной доплаты происходит в автоматическом режиме — на основании данных из Социального фонда России. Однако если речь идёт о региональной доплате, может потребоваться личное обращение с заявлением и соответствующими документами.

Размер доплат пересматривается ежегодно, в зависимости от уровня индексации прожиточного минимума.

Дополнительная финансовая помощь положена также пенсионерам, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники. Речь идёт о несовершеннолетних, студентах-очниках, пожилых супругах и родителях, а также инвалидах.

Пенсионеры с инвалидностью вправе рассчитывать на надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, для тех, кто имеет сельский стаж, предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.

«Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная часть выплаты автоматически удваивается и составляет 19 129,40 рубля. Если пенсионер ухаживает за недееспособным родственником или сам нуждается в уходе, устанавливается дополнительная выплата в размере 1 314 рублей», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что порядок оформления доплат зависит от основания: в одних случаях перерасчёт проводится автоматически, в других — требуется обращение в Социальный фонд России или МФЦ.

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Россиянам перечислили болезни, при которых опасно пить кофе
Врач Дианова: кофе запрещен при камнях в почках и панкреатите
06 мая 2025, 13:46

Фото: istockphoto/karandaev

Существует ряд заболеваний, при которых рекомендуется ограничить или полностью исключить кофе из рациона. К ним относятся камни в почках, панкреатит, рефлюксная болезнь, гастрит и другие.
Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам специалиста, кофе может вызывать раздражение слизистой желудка и усугублять воспалительные процессы при гастрите и язвенной болезни. При рефлюксной болезни он может увеличить частоту и интенсивность симптомов изжоги. Кроме того, людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отказаться от кофе, так как он может привести к спазмам и диарее. При панкреатите также рекомендуется ограничить потребление этого напитка, поскольку кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении.

Кофе обладает мочегонным эффектом, что увеличивает концентрацию кальция в моче и способствует образованию камней. Поэтому его не следует употреблять людям, предрасположенным к образованию почечных или желчных камней. Также кофе может стимулировать сокращение желчного пузыря, что иногда приводит к приступам желчной колики у пациентов с желчнокаменной болезнью.

Кроме того, употребление кофе может ухудшить состояние при болезни Крона и язвенном колите. В случаях заболеваний печени, таких как синдром Жильбера (генетическое нарушение обмена билирубина), конкуренция между кофеином и лекарственными препаратами за цитохром P450 может изменить метаболизм медикаментов. Это важно учитывать любителям кофе с данным синдромом, заключила врач.

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Колопроктолог объяснил, чем опасно долгое сидение в туалете с телефоном
Колопроктолог Гусейнов: Долгое сидение в туалете грозит геморроем и инфекциями
06 мая 2025, 13:37

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Долгое пребывание в туалете в сидячем положении может привести к множеству проблем со здоровьем, включая геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен нижних конечностей.
Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил врач-хирург и колопроктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов. По словам специалиста, нормальная продолжительность акта дефекации составляет 3-5 минут. Однако, когда люди отвлекаются на чтение книг или использование смартфонов, они могут задерживаться в туалете на полчаса или даже на час, что чревато определёнными последствиями.

«Одной из главных проблем длительного сидения на унитазе является повышение давления на прямую кишку. Долгое пребывание в этом положении увеличивает давление в малом тазу, что может привести к расширению вен в области заднего прохода и развитию геморроидальной болезни. У людей, уже страдающих от геморроя, риск усугубляется, и заболевание может прогрессировать», — предостерег Гусейнов.

Кроме того, по его словам, продолжительное сидение на унитазе повышает вероятность инфекций мочеполовой системы. В этом положении мышцы тазового дна расслабляются, что может нарушить нормальный отток мочи и увеличить риск инфекций, особенно у женщин, чья анатомия делает их более подверженными таким заболеваниям.

Также врач отметил, что длительное сидение на унитазе ухудшает кровообращение в области бедер и таза, что может привести к варикозному расширению вен нижних конечностей. Проведенные в туалете часы с телефоном или книгой могут вызвать потерю чувства времени и снизить продуктивность.

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Россиянам раскрыли неочевидные способы сэкономить на лекарствах
Фармаколог Немкович: сниженная цена на лекарство не говорит о его качестве
06 мая 2025, 13:26

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Высокая стоимость лекарств заставляет задуматься о возможностях экономии без потери качества. В большинстве случаев это реально, если знать, когда можно заменить препарат, как распознать маркетинговые трюки и как принимать решения, не рискуя своим здоровьем
«Первое, что нужно помнить: оригинальные препараты и дженерики (аналогичные лекарства) содержат одно и то же действующее вещество. Различия заключаются в производителе, вспомогательных компонентах, степени очистки и бренде. Дженерик может стоить значительно дешевле, но при этом быть не менее эффективным. Эти препараты проходят процедуру государственной регистрации, в ходе которой подтверждается их эквивалентность оригиналу. Это значит, что при правильной замене и соблюдении инструкции по применению дженерик может стать полноценной альтернативой, особенно при лечении распространённых заболеваний», — рассказала «Газете.Ru» ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы и эксперт в разработке лекарственных средств Ксения Немкович.

В некоторых случаях, таких как лечение эпилепсии, трансплантация органов или определённые психические расстройства, возможность замены препарата должна оцениваться врачом. Даже небольшие различия в фармакокинетике могут оказать влияние на результат лечения.

«Особое внимание стоит уделить аптечным скидкам. Существует миф, что сниженная цена означает низкое качество. На самом деле скидки чаще всего связаны с коммерческими соглашениями между аптечными сетями и производителями. Тем не менее, при покупке важно проверять срок годности и условия хранения», — добавила эксперт.

Не стоит выбирать препарат по его названию; лучше ориентироваться на международное непатентованное наименование. Это поможет избежать переплаты за бренд и найти доступный дженерик с доказанной эффективностью.

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RT «оживил» Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне
06 мая 2025, 13:12

Фото: istockphoto / Ekaterina Dorozhkina

RT представил видеоролик, в котором при помощи технологий искусственного интеллекта воссоздан исторический момент — первое объявление диктора Юрия Левитана о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Реконструкция позволяет пережить эмоции той ночи, когда спустя четыре тяжёлых года страна услышала долгожданную новость.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Церемония завершилась в 22:43 по центральноевропейскому времени (00:43 по московскому).

В этот день советское радио работало до 03:30. Дикторы многократно сообщали о предстоящем важном заявлении. И в 02:10 прозвучало то, чего ждали миллионы: голос Левитана зачитал акт о капитуляции Германии. Позже он также объявил Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 9 мая становилось Днём Победы.

Текст капитуляции и указ о празднике транслировались в эфире многократно на протяжении суток. А в 21:50 Левитан огласил последний приказ Верховного главнокомандующего, завершивший войну. Вечером в Москве в честь Победы прозвучал праздничный салют.

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Диетолог раскрыла неочевидный факт о черешне
Диетолог Королева: сахар в черешне влияет на нервную систему
06 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Irina Khabarova

Тем, кто страдает бессонницей, специалисты рекомендуют обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится гормон сна.
Однако доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что это не однозначное мнение, ведь в вишне и черешне содержится много сахара, что возбуждает нервную систему.

«Микробиом в радости будет прыгать, плясать, что тоже скажется на состоянии нервной системы и сна в том числе. Поэтому здесь нужно очень аккуратно. Черешня — это очень сладкий продукт, поэтому после четырёх часов дня ее лучше не употреблять», — сказала она.

По словам диетолога, сезон вишни и черешни начнется в Москве и области только во второй половине июля, а сейчас лучше с осторожностью относиться к привозным продуктам.

«Нужно очень сдержанно относиться даже к тем привозным продуктам, которые сейчас есть на рынке, потому что они могут быть смачно сдобрены разными компонентами, дабы созревание было максимально быстрым», — отметила Королева.

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