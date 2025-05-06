В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году

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В 2025 году некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на дополнительные выплаты, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.
По его словам, социальная доплата к пенсии полагается в случае, если совокупный доход пенсионера (включая пенсию и все меры социальной поддержки) ниже установленного прожиточного минимума.
Назначение федеральной доплаты происходит в автоматическом режиме — на основании данных из Социального фонда России. Однако если речь идёт о региональной доплате, может потребоваться личное обращение с заявлением и соответствующими документами.
Размер доплат пересматривается ежегодно, в зависимости от уровня индексации прожиточного минимума.
Дополнительная финансовая помощь положена также пенсионерам, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники. Речь идёт о несовершеннолетних, студентах-очниках, пожилых супругах и родителях, а также инвалидах.
Пенсионеры с инвалидностью вправе рассчитывать на надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, для тех, кто имеет сельский стаж, предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.
Он подчеркнул, что порядок оформления доплат зависит от основания: в одних случаях перерасчёт проводится автоматически, в других — требуется обращение в Социальный фонд России или МФЦ.
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«Этот минимум различается по регионам: в одних субъектах он выше федерального значения, в других — ниже. Если региональный минимум превышает федеральный, используется региональный показатель, и тогда назначается региональная доплата. Если наоборот — федеральная», — пояснил Говырин.
Назначение федеральной доплаты происходит в автоматическом режиме — на основании данных из Социального фонда России. Однако если речь идёт о региональной доплате, может потребоваться личное обращение с заявлением и соответствующими документами.
Размер доплат пересматривается ежегодно, в зависимости от уровня индексации прожиточного минимума.
Дополнительная финансовая помощь положена также пенсионерам, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники. Речь идёт о несовершеннолетних, студентах-очниках, пожилых супругах и родителях, а также инвалидах.
Пенсионеры с инвалидностью вправе рассчитывать на надбавку к страховой пенсии в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, для тех, кто имеет сельский стаж, предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.
«Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная часть выплаты автоматически удваивается и составляет 19 129,40 рубля. Если пенсионер ухаживает за недееспособным родственником или сам нуждается в уходе, устанавливается дополнительная выплата в размере 1 314 рублей», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что порядок оформления доплат зависит от основания: в одних случаях перерасчёт проводится автоматически, в других — требуется обращение в Социальный фонд России или МФЦ.
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Дайана Хусинова