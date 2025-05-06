«Какие авто купить будет выгодно?»: Финансист перчислила машины, которые вот-вот упадут в цене

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Автомобили в России продолжают расти в цене, но некоторые модели доступны со значительными скидками, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Ермилова пояснила, что с 1 мая изменение методики расчета утилизационного сбора приведет к подорожанию отдельных моделей на 25% к концу года, а в среднем цены вырастут на 10-20%.
Однако на фоне общего роста цен некоторые автомобили становятся дешевле. В 2024 и 2025 годах скидки коснулись Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro, а также Exeed TXL.
Финансист отметила, что дилеры активно снижают цены на китайские машины. Сейчас на складах накопилось около 500 тысяч китайских машин, и продавцы предлагают скидки до полумиллиона рублей на часть брендов. Наиболее выгодные предложения можно найти на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.
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Однако на фоне общего роста цен некоторые автомобили становятся дешевле. В 2024 и 2025 годах скидки коснулись Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro, а также Exeed TXL.
Финансист отметила, что дилеры активно снижают цены на китайские машины. Сейчас на складах накопилось около 500 тысяч китайских машин, и продавцы предлагают скидки до полумиллиона рублей на часть брендов. Наиболее выгодные предложения можно найти на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo.
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Мария Моисеева