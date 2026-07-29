В Госдуме рассказали, можно ли получать пенсию по потере кормильца и собственную пенсию

29 июля 2026, 15:41

Депутат Говырин: можно получать пенсию по потере кормильца и собственную пенсию

Фото: iStock/mars58

После смерти мужа жена не продолжает ежемесячно получать назначенную ему пенсию. Выплата прекращается со дня смерти пенсионера. Об этом RT сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.