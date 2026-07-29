В Госдуме рассказали, можно ли получать пенсию по потере кормильца и собственную пенсию
После смерти мужа жена не продолжает ежемесячно получать назначенную ему пенсию. Выплата прекращается со дня смерти пенсионера. Об этом RT сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, жена вправе получить сумму, которую супругу уже начислили за месяц смерти, но которую он не успел получить. Речь идёт именно о невыплаченной пенсии за конкретный месяц, по этой причине постоянной заменой дохода мужа такая сумма не становится, объяснил парламентарий.
Он также отметил, что жена может оформить страховую пенсию по случаю утраты кормильца, если соблюдает определённые условия. Обычно такую пенсию не выбирают, так как её размер часто ниже собственной пенсии мужа по старости, пояснил Говырин. Переход на эту пенсию имеет смысл только после того, как будут рассчитаны и сравнены обе суммы, посоветовал депутат.
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