Капремонт школы в посёлке Менделеево завершат до конца лета

29 июля 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта школы, расположенной на улице Куйбышева в посёлке Менделеево округа Солнечногорск, достигла 75%. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание построили 56 лет назад, его общая площадь составляет почти 3 900 квадратных метров. Ремонт проводится в рамках подмосковной госпрограммы и нацпроекта «Молодёжь и дети».



«Сейчас на объекте продолжается обновление кровли и фасада, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты свыше 75 человек, используются три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.