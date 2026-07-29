Диетолог предупредила о последствиях голодного сна
Чтобы обеспечить себе качественный сон, важно соблюдать промежуток в 2-3 часа между последним приемом пищи и отходом ко сну, но при этом нельзя ложиться спать на голодный желудок. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко, пишет RT.
Эксперт разъяснила, что если перед сном перегрузить организм, он не сможет полноценно перейти в режим отдыха, поскольку будет продолжать работать. Она отметила, что и длительное голодание перед сном может быть вредным, особенно если оно длится более восьми часов. Обычно к моменту засыпания уровень глюкозы в крови значительно снижается, и его заменяет кортизол, который стимулирует желание проверить содержимое холодильника, добавила Лазуренко.
По мнению диетолога, на ужин следует выбирать легкоусвояемые белки, чтобы обеспечить выработку достаточного количества ночных гормонов. В качестве примера она назвала нежирную рыбу или белое мясо (например, индейку или курицу). К этим продуктам рекомендуется добавить полезные жиры, такие как масло авокадо или грецкого ореха. Кроме того, специалист подчеркнула важность включения овощей в ужин, так как они содержат клетчатку и помогают предотвратить резкие скачки уровня глюкозы.
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