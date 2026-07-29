Диетолог предупредила о последствиях голодного сна

29 июля 2026, 15:17

Диетолог Лазуренко: Нельзя ложиться спать голодным

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Чтобы обеспечить себе качественный сон, важно соблюдать промежуток в 2-3 часа между последним приемом пищи и отходом ко сну, но при этом нельзя ложиться спать на голодный желудок. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко, пишет RT.