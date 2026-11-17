Россиян призвали отказаться от приема нескольких популярных биодобавок
Эндокринолог Максим Кузнецов призвал отказаться от приема пяти популярных биодобавок. Об этом он сообщил в личном блоге.
Специалист выразил несогласие с применением людьми коллагена, так как он не обеспечивает заметного улучшения состояния кожи и суставов. Также врач отметил, что от хлорофилла следует отказаться, поскольку человеческий организм не способен его усваивать.
Кроме того, Кузнецов указал, что в большинстве случаев приём магния не требуется, поскольку при сбалансированном питании его дефицит не возникает. В завершение эндокринолог порекомендовал не полагаться на жиросжигатели и бустеры тестостерона, поскольку они неэффективны.
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