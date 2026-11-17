17 ноября 2026, 13:12

Врач Кузнецов: Употребление коллагена не гарантирует улучшения состояния кожи

Фото: iStock/monticelllo

Эндокринолог Максим Кузнецов призвал отказаться от приема пяти популярных биодобавок. Об этом он сообщил в личном блоге.