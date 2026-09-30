Названы признаки поддельных БАДов на маркетплейсах

30 сентября 2026, 15:55

Руководитель Хохлов: На поддельных БАДах отсутствует маркировка Честный знак

Фото: iStock/Victoria Popova

Онлайн-торговля биологически активными добавками (БАД) переживает настоящий бум, но вместе с этим растет и число подделок. Об этом сообщил руководитель бизнеса Coral Club в России и РБ Константин Хохлов, передает «Лента.ру».