Названы признаки поддельных БАДов на маркетплейсах
Онлайн-торговля биологически активными добавками (БАД) переживает настоящий бум, но вместе с этим растет и число подделок. Об этом сообщил руководитель бизнеса Coral Club в России и РБ Константин Хохлов, передает «Лента.ру».
По его словам, в ходе проверки Роскачество исследовало более 100 тысяч карточек товаров с биологически активными добавками (БАД) на крупнейших маркетплейсах и обнаружило массовые нарушения законодательства. В ответ на это Роспотребнадзор заблокировал 28 тысяч торговых точек, занимающихся незаконной продажей биодобавок. Однако, согласно мнению эксперта, даже такие меры не смогли остановить рост рынка: за последние три квартала продажи БАД на шести крупнейших маркетплейсах увеличились в 1,5 раза, а число продавцов — в 5-6 раз.
Для того чтобы избежать покупки поддельных БАДов на маркетплейсах, Хохлов рекомендует тщательно проверять товар. Он указал, что отсутствие маркировки «Честный знак» является основным признаком подделки.
Кроме того, специалист советует обратить внимание на визуальные дефекты, такие как неровные шрифты, криво наклеенные этикетки, несовпадение упаковки с официальными фотографиями, отсутствие защиты вскрытия, неполная информация на русском языке и слишком низкая цена. Также следует насторожиться, если на карточке товара стёрто название бренда.
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