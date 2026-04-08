Россиян предупредили о штрафах до трех миллионов рублей за рубку деревьев

08 апреля 2026, 01:59

ТАСС: В РФ предусмотрены штрафы до трех миллионов рублей за незаконную рубку деревьев

Фото: iStock/LeonidKos

Незаконная рубка деревьев может обернуться для россиян штрафом до 3 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Он пояснил, что за подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание грозит в том числе при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или при нанесении ущерба в особо крупном размере. Если для рубки использовалась спецтехника, её конфискуют.





В Госдуме предложили поднять зарплату педагогам до 200% от средней по региону

«Такие деяния наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет», — сказал Машаров.