Россиян предупредили о штрафах до трех миллионов рублей за рубку деревьев
Незаконная рубка деревьев может обернуться для россиян штрафом до 3 миллионов рублей. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он пояснил, что за подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание грозит в том числе при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или при нанесении ущерба в особо крупном размере. Если для рубки использовалась спецтехника, её конфискуют.
«Такие деяния наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет», — сказал Машаров.Более того, правонарушителям могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет. В случаях, когда в процессе рубки нанесен крупный ущерб, штраф достигает 1,5 миллиона рублей. При значительном ущербе — до 500 тысяч рублей.
Когда ущерб не превышает пять тысяч рублей, нарушителя привлекают к административной ответственности. Граждан ждет штраф от трех до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц сумма может подняться до 40 тысяч, а для для юрлиц — до 300 тысяч.