Врачи раскрыли, что опаснее: вейп или сигареты

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Опасность, исходящая от вейпов, ничуть не меньше, чем от сигарет, так как жидкости для испарителей содержат спирты и глицерин, который не выводится из легких. Об этом заявил врач-онколог татарстанского клинического онкодиспансера Булат Зиганшин. По его словам, курение электронных сигарет может оказаться даже опаснее табака, так как вещество оседает внутри легких и закупоривает альвеолы.
«Опасность от вейпов ничуть не меньше, чем от сигарет. Прежде всего из-за самих соединений, которые в этом вейпе есть. Там нет продуктов горения, смол, но там есть спирты, глицерин, который не выводится из тканей легкого. Может быть он даже хуже, чем смола, потому что, оседая в тканях легкого, он закрывает собой дыхательные пути – мельчайшие альвеолы. Не дает выводить слизь, которая должна нормально человеком отхаркиваться», — приводит «Татар-информ» слова специалиста.Другая опасность вейпов заключается в способе их употребления, отметил врач. Человек может выкурить сигарету и закончить перекур, что не срабатывает с электронной сигаретой, которую курят непрерывно.
Детский психиатр-нарколог Степан Криницкий также добавил, что большой вред наносят и нагревательные элементы внутри вейпов, которые выделяют вольфрам, ванадий и припой свинца, влияющие на нервную систему.
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