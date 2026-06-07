В ОП предложили изменить режим работы детских садов

07 июня 2026, 08:02

Владислав Гриб предложил перевести детсады на 12-часовой рабочий день

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2026 сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.