В ОП предложили изменить режим работы детских садов
Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Об этом в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2026 сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
В России родители заканчивают работу в 6 часов вечера. Путь до детского сада в Москве занимает в среднем 40 минут. Это требует наличия дополнительного времени. Гриб считает, что детские сады могли бы работать смены по 12 часов.
Он отметил, что сначала необходимо повысить заработную плату воспитателей, а затем рассмотреть возможность увеличения рабочего времени детских садов: с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ добавил, что при введении такого графика важно учитывать психоэмоциональное состояние детей. Также должна быть обеспечена возможность для родителей забирать детей раньше, если это потребуется.
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